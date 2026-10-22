PoderData: Flávio tem 51% contra 49% de Lula, nos votos válidos

O senador Flávio Bolsonaro (PL) têm 51% das intenções de votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), possui 49%, segundo a pesquisa PoderData/Aya, divulgada nesta quinta-feira (22/10). Segundo o levantamento, o "filho 01" de Jair Bolsonaro oscilou negativamente em 1 ponto desde a última pesquisa, enquanto Lula cresceu 1 ponto percentual.

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De acordo com o estudo, a intenção de votos estimulados detectou empate técnico, dentro da margem de erro estabelecida de 1,6% para mais ou para menos. Na pesquisa, Flávio teria 49% contra 48% de Lula, com 3% de votos brancos e nulos e 1% de entrevistados indecisos.

O levantamento ainda aponta que a decisão de voto entre os entrevistados segue em aberto: 97% dos que disseram que votam em Flávio estão decididos a votar no senador, enquanto 3% disseram que podem mudar o voto. Quanto à Lula, 94% dos que declararam voto no petista disseram que não voltam atrás, enquanto 6% cogitam alterar o voto. 58% dos que afirmaram que votam branco/nulo estão convictos, enquanto 42% podem optar por outra decisão.

Perguntados sobre o potencial de voto em cada candidato, 47% dos entrevistados afirmaram que votam apenas em Flávio, enquanto 46% votam somente em Lula. 52% disseram que acreditam na vitória do bolsonarista, enquanto 42% creem na virada do petista, segundo a pesquisa.

A pesquisa PoderData/Aya foi realizada entre os dias 19 e 21 de outubro, e ouviu 4.000 eleitores de 865 municípios nas 27 unidades da Federação, por telefone. A margem de erro estimada é de 1,6% para mais ou para menos, com confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o código BR-07926/2026.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria