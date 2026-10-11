Estilo de Vida
Batata-doce: conheça os benefícios para a saúde e descubra diferentes formas de consumo
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Rica em carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, a batata-doce oferece diversos benefícios à saúde. Seus nutrientes contribuem para o funcionamento intestinal, o fornecimento de energia e a proteção das células contra o envelhecimento precoce, além de participarem de funções importantes do sistema nervoso. Foto: Imagem de Alexander Fox | PlaNet Fox por Pixabay
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Um dos destaques da batata-doce, especialmente das variedades de polpa alaranjada, é a presença de betacaroteno, pigmento com ação antioxidante que ajuda a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres. O organismo também transforma essa substância em vitamina A, essencial para a visão, a imunidade e a saúde da pele. Foto: Imagem de Beverly Buckley por Pixabay
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A batata-doce também contém vitamina C, nutriente com ação antioxidante que contribui para a proteção das células e a produção de colágeno, essencial para a firmeza e a elasticidade da pele. Seu consumo, dentro de uma alimentação equilibrada, ajuda a manter a saúde da pele e a combater os efeitos do envelhecimento precoce. Foto: Imagem de Beverly Buckley por Pixabay
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A batata-doce também contribui para a saúde intestinal graças à presença de fibras solúveis e insolúveis, que favorecem o trânsito intestinal e ajudam a prevenir a prisão de ventre. Essas fibras também auxiliam no equilíbrio da microbiota intestinal, contribuindo para uma boa digestão e o funcionamento adequado do organismo. Foto: Imagem de Marcel Gnauk por Pixabay
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Para quem pratica atividades físicas, a batata-doce é uma boa fonte de energia. Seus carboidratos ajudam a abastecer os músculos durante os exercícios e a repor as reservas energéticas após os treinos. Já as fibras prolongam a sensação de saciedade, tornando o alimento uma opção interessante para uma alimentação equilibrada. Foto: Lory Claudino - Flickr
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Os chips de batata-doce são uma alternativa saborosa aos salgadinhos tradicionais. Preparados com fatias finas, assadas ou feitas na air fryer, ficam crocantes e preservam o sabor levemente adocicado do alimento. Já as versões fritas em óleo são mais calóricas e devem ser consumidas com moderação. Foto: Youtube/ Cook'n Enjoy
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A batata-doce também pode contribuir para o ganho de massa muscular, pois seus carboidratos fornecem energia para os treinos e ajudam na recuperação das reservas de glicogênio. Quando combinada com fontes de proteína e exercícios de força, pode integrar uma alimentação voltada ao desenvolvimento muscular. Foto: Divulgação/Secretaria de Agricultura e Abastecimento
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O betacaroteno, presente especialmente na batata-doce de polpa alaranjada, é convertido pelo organismo em vitamina A, essencial para o funcionamento do sistema imunológico. Juntamente com a vitamina C, esse nutriente contribui para as defesas naturais do corpo, embora o consumo do alimento não impeça, por si só, gripes e resfriados. Foto: Imagem gerada por i.a
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Apesar de ser rica em carboidratos, a batata-doce pode integrar a alimentação de pessoas com diabetes. Seu índice glicêmico varia conforme a variedade e o modo de preparo, não sendo sempre inferior ao da batata inglesa. O controle das porções e a combinação com fibras, proteínas e gorduras saudáveis ajudam a reduzir o impacto sobre a glicemia. Foto: Divulgação/Clube Extra
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A batata-doce também pode ser utilizada no preparo de bebidas. Uma opção é bater a batata-doce previamente cozida e resfriada com maracujá, hortelã e água. A combinação resulta em uma bebida nutritiva e refrescante, que reúne o sabor adocicado da batata-doce à acidez do maracujá e ao frescor da hortelã. Foto: imagem gerada por i.a
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