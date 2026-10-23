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Obstetra explica como o cuidado contínuo apoia a gestante

Ginecologista e obstetra em Vitória (ES), Dr. Rafael Steffen detalha como o acompanhamento com o mesmo médico, das primeiras consultas ao pós-parto, permite agir rápido diante de alterações em exames, monitorar casos de alto risco e planejar com o casal a via de nascimento

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DINO
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Repórter
23/10/2026 14:27

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Happy young pregnant woman in comfortable homewear standing next to window at home, looking at her big tummy, waiting for baby, panorama with copy space. Pregnancy, motherhood concept
Happy young pregnant woman in comfortable homewear standing next to window at home, looking at her big tummy, waiting for baby, panorama with copy space. Pregnancy, motherhood concept crédito: DINO

O acesso ao pré-natal é praticamente universal no Brasil, mas a passagem da gestação para o parto ainda expõe falhas de continuidade. A pesquisa Nascer no Brasil, conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com puérperas entrevistadas em 2011 e 2012, apontou cobertura de 98,7% da assistência pré-natal, com 88,4% das gestantes atendidas pelo mesmo profissional ao longo das consultas. No momento do nascimento, porém, 16,2% precisaram procurar mais de um serviço para serem admitidas e apenas 58,7% haviam sido orientadas sobre a maternidade de referência, segundo o estudo publicado nos Cadernos de Saúde Pública.

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É nesse intervalo entre o consultório e a maternidade que atua o modelo adotado pelo ginecologista e obstetra Dr. Rafael Steffen, em Vitória (ES), no qual o mesmo médico conduz o pré-natal, realiza o parto e segue com a paciente depois do nascimento. “A gestação acontece todos os dias. O cuidado não deveria acontecer apenas nos dias de consulta. Essa é a essência do pré-natal em tempo real: a mulher ter acesso a mim também quando surge uma dúvida, chega um resultado de exame ou aparece uma preocupação”, afirma o especialista, que defende o formato para todas as gestantes.

Exames e alto risco acompanhados de perto

As diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) para uma experiência positiva na gravidez recomendam ao menos oito contatos entre a gestante e a equipe de saúde. Entre um encontro e outro, no entanto, surgem resultados de exames, sintomas e dúvidas. “Desde as primeiras consultas, temos contato direto e uma plataforma compartilhada para acompanhar sua saúde. Esse cuidado se estende ao parto, normal ou cesáreo, e ao pós-parto”, explica Steffen.

O médico descreve como a ferramenta funciona diante de uma alteração laboratorial. “Quando a gestante recebe o resultado de uma rotina de exames que eu solicitei, ela lança no nosso aplicativo e eu tenho acesso imediato. Digamos que, nesses resultados, apareça um teste positivo para toxoplasmose; isso precisa de exame complementar e cuidado rápido, e a paciente receberá tudo de maneira remota, sem ter que esperar a próxima consulta e deixar a situação se complicar”, relata. Segundo ele, outras alterações podem aparecer nesses exames e, com uma ação rápida, é possível prevenir consequências mais graves para a gestação.

O monitoramento ganha peso quando há fatores de risco, condição que atingiu um quarto das participantes do levantamento da Fiocruz. “No diabetes gestacional, a paciente registra diariamente suas medidas de açúcar no sangue no aplicativo, e nós dois temos acesso às informações. Assim, consigo acompanhar a evolução e avaliar a necessidade de iniciar insulina ou ajustar suas doses. O tratamento acompanha o que está acontecendo com a paciente em tempo real, não apenas na data da próxima consulta”, detalha o Dr. Rafael Steffen.

O obstetra ressalta que o canal digital tem limites. “É preciso destacar que o acompanhamento remoto não supre as demandas de urgência e emergência que exigem atendimento presencial, sem esperar uma resposta pelo aplicativo”, pondera. “Para mim, a grande transformação está em usar a tecnologia para oferecer mais presença médica. A gestante não precisa interpretar um exame sozinha nem carregar uma preocupação até o próximo encontro”, acentua.

Confiança que chega à sala de parto

A literatura científica trata a continuidade do cuidado como uma dimensão própria da experiência de dar à luz. Um estudo holandês publicado em 2018 na revista BMC Pregnancy and Childbirth, com 187 mulheres, encontrou correlação moderada entre a continuidade percebida e a qualidade do atendimento relatada pelas participantes e concluiu que esse aspecto deve ser avaliado de forma complementar à qualidade da assistência.

“No momento de dar à luz, a mulher deseja mais do que competência técnica: ela quer reconhecer quem está ao seu lado”, comenta o Dr. Rafael Steffen. “É essa confiança que procuro construir desde a primeira consulta, com escuta, sensibilidade e empatia. Para mim, estar no parto é dar continuidade a uma relação, e não começar uma nova”.

A escolha entre parto normal e cesárea, na avaliação do médico, também depende desse histórico. “Essa conversa precisa começar no pré-natal, e não na porta da maternidade”, diz.

Para ele, o papel do obstetra é esclarecer sem induzir: “Não demonizo nem glamourizo o parto normal ou a cesárea. Meu papel é explicar como cada um acontece sem esconder ou inventar nada, seus benefícios, riscos e recuperação, além de orientar o que é adequado ao caso dela”. A decisão respeita a autonomia da gestante e pode incluir o companheiro e outras pessoas que ela desejar. “Informar não é pressionar; acolher uma escolha não é deixar de cuidar da segurança”, completa.

O plano é definido antes do trabalho de parto e pode ser revisto se as condições da mãe ou do bebê mudarem. “Procuro entender o que assusta aquela mulher: a dor, não ter passagem, a cirurgia, a recuperação, a possibilidade de não ser ouvida? Meu objetivo é que o medo não decida por ela. A via pode mudar; o respeito e o compromisso com o cuidado permanecem”, acrescenta.

Saúde da mulher além do nascimento

Para o especialista, a gravidez também revela informações sobre a saúde futura. Uma revisão sistemática publicada em 2020 no British Medical Journal (BMJ), com 20 estudos e cerca de 1,3 milhão de mulheres, estimou risco quase dez vezes maior de diabetes tipo 2 após o diabetes gestacional. Outra metanálise do BMJ, de 2007, associou a pré-eclâmpsia a um risco cerca de 3,7 vezes maior de hipertensão anos depois. “Isso não significa que essas doenças necessariamente aparecerão: significa que temos uma oportunidade de prevenir e acompanhar mais de perto”, observa.

“A gestação é uma janela de oportunidade para cuidar da mulher por inteiro”, resume Steffen. Antes de engravidar, a revisão inclui medicamentos, vacinas e doenças preexistentes. Depois do parto, entram o apoio à amamentação, a recuperação física, a contracepção, a saúde mental e a reavaliação das alterações identificadas na gravidez. “O nascimento do bebê não encerra o cuidado com a mulher”, conclui.

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