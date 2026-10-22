Empreendedor começa vendendo café e pão em um carrinho e, 16 anos depois, ganha um patrocinador de peso que leva sua história a uma campanha de gigante dos alimentos

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Há 16 anos, Juan iniciou um pequeno negócio com um carrinho, café e pão nas ruas da Cidade do México. O empreendimento avançou até se estabelecer na esquina das ruas Morena e Providencia, no bairro Del Valle Norte. O local serve cafés quentes, capuchinos, frappés, bebidas aromatizadas e refeições matinais como tortas, molletes e chilaquiles.

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O alcance comercial aumentou quando Juan passou a gravar vídeos sobre receitas e a rotina de trabalho. O conteúdo digital levou o Desayunos el Carrito a milhares de consumidores. Já em 2025, o comerciante formalizou o registro da marca perante o IMPI, conquista divulgada aos seguidores.

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Parceria com a Carnation

Consumidor habitual do leite Carnation no preparo dos produtos, Juan virou protagonista de uma campanha publicitária da própria marca, pertencente à Nestlé. Imagens do vendedor estampam pontos estratégicos da capital mexicana, incluindo espaços visíveis no metrô.

A colaboração reforça a inclusão de histórias reais de empreendedores nas divulgações corporativas. O modelo substitui o uso exclusivo de celebridades para gerar conexões autênticas com o público em ocasiões de consumo diárias ligadas ao café e aos lanches da manhã.

Mudanças na estratégia global

A ação ocorre durante uma reformulação publicitária da Nestlé. Philipp Navratil, CEO da empresa, definiu a nova diretriz de comunicação como "mais digital, mais social, mais orgânico, mais divertido", com o objetivo de responder rapidamente às tendências e aproximar a empresa das comunidades digitais.

Para elevar a eficiência das campanhas, o grupo reduziu de 400 para 135 o total de marcas com verba em mídia paga. O orçamento agora prioriza investimentos em publicidade digital no comércio varejista, marketing de influenciadores e inteligência artificial.

No relatório financeiro do primeiro semestre de 2026, a companhia registrou vendas de 43.109 milhões de francos suíços e crescimento orgânico de 3,6%. Os gastos com publicidade e marketing representaram 8,9% das vendas, índice superior aos 8,6% reportados no mesmo período de 2025.

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O aporte em mídia paga cresceu em dois dígitos a taxas de câmbio constantes. A empresa concentra recursos em plataformas e categorias estratégicas: café, alimentos e bebidas, com foco na eficiência do retorno de investimento publicitário.