Empreendedor começa vendendo café e pão em um carrinho e, 16 anos depois, ganha um patrocinador de peso que leva sua história a uma campanha de gigante dos alimentos
Criador do Desayunos el Carrito conquista as redes, registra sua marca e estrela grande campanha publicitária em nova estratégia global da gigante
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Há 16 anos, Juan iniciou um pequeno negócio com um carrinho, café e pão nas ruas da Cidade do México. O empreendimento avançou até se estabelecer na esquina das ruas Morena e Providencia, no bairro Del Valle Norte. O local serve cafés quentes, capuchinos, frappés, bebidas aromatizadas e refeições matinais como tortas, molletes e chilaquiles.
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O alcance comercial aumentou quando Juan passou a gravar vídeos sobre receitas e a rotina de trabalho. O conteúdo digital levou o Desayunos el Carrito a milhares de consumidores. Já em 2025, o comerciante formalizou o registro da marca perante o IMPI, conquista divulgada aos seguidores.
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Parceria com a Carnation
Consumidor habitual do leite Carnation no preparo dos produtos, Juan virou protagonista de uma campanha publicitária da própria marca, pertencente à Nestlé. Imagens do vendedor estampam pontos estratégicos da capital mexicana, incluindo espaços visíveis no metrô.
A colaboração reforça a inclusão de histórias reais de empreendedores nas divulgações corporativas. O modelo substitui o uso exclusivo de celebridades para gerar conexões autênticas com o público em ocasiões de consumo diárias ligadas ao café e aos lanches da manhã.
Mudanças na estratégia global
A ação ocorre durante uma reformulação publicitária da Nestlé. Philipp Navratil, CEO da empresa, definiu a nova diretriz de comunicação como "mais digital, mais social, mais orgânico, mais divertido", com o objetivo de responder rapidamente às tendências e aproximar a empresa das comunidades digitais.
Para elevar a eficiência das campanhas, o grupo reduziu de 400 para 135 o total de marcas com verba em mídia paga. O orçamento agora prioriza investimentos em publicidade digital no comércio varejista, marketing de influenciadores e inteligência artificial.
No relatório financeiro do primeiro semestre de 2026, a companhia registrou vendas de 43.109 milhões de francos suíços e crescimento orgânico de 3,6%. Os gastos com publicidade e marketing representaram 8,9% das vendas, índice superior aos 8,6% reportados no mesmo período de 2025.
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O aporte em mídia paga cresceu em dois dígitos a taxas de câmbio constantes. A empresa concentra recursos em plataformas e categorias estratégicas: café, alimentos e bebidas, com foco na eficiência do retorno de investimento publicitário.