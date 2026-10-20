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Justiça decreta fim da recuperação judicial da Americanas

Empresa informou que o encerramento da recuperação judicial representa um marco importante na trajetória da companhia e inaugura uma nova etapa de seus negócios

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Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
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Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
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20/10/2026 09:21 - atualizado em 20/10/2026 09:26

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Loja Americanas
Lojas Americanas crédito: Leandro Couri/EM/D.A press

A Justiça do Rio de Janeiro decretou, nessa segunda-feira (19), o fim da recuperação judicial do Grupo Americanas.  A decisão, da 4ª Vara Empresarial da capital, considera que o grupo cumpriu as obrigações do plano de recuperação judicial. Ainda cabe recurso da decisão.

A Americanas iniciou o processo de recuperação judicial em janeiro de 2023, após a revelação de irregularidades contábeis de cerca de R$ 20 bilhões na empresa. Na época, a Americanas informou ter dívidas de aproximadamente R$ 43 bilhões, o que levou à reestruturação dos débitos com credores. O plano foi aprovado em dezembro de 2023 e homologado pela Justiça em fevereiro de 2024.

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A administração judicial e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) deram pareceres favoráveis ao encerramento. Coma decisão judicial, deve ser retirada a expressão em recuperação judicial dos nomes das empresas nos registros oficiais.

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Apesar do encerramento, questões envolvendo credores ainda poderão ser discutidas no âmbito judicial.

Na sentença, o juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira esclareceu que o fim do processo não impede a cobrança de obrigações previstas no plano.

Qualquer credor que se repute prejudicado por descumprimento de obrigação do plano poderá requerer a execução específica ou a falência, escreveu o magistrado.

Americanas

Em fato relevante ao mercado, a Americanas informou que o encerramento da recuperação judicial representa um marco importante na trajetória da companhia e inaugura uma nova etapa de seus negócios.

Na nota, agradece a seus associados, fornecedores, clientes e demais parceiros pela confiança.

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O comunicado é assinado pelo diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sebastien Durchor.

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