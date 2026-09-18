Lojas Americanas fecha as portas em shopping na região nobre de BH
Empresa varejista alega que fechamento se deve à reestruturação estratégica do grupo. Pátio Savassi ainda não divulgou o que vai funcionar no espaço
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Quem passar pelo primeiro piso do Pátio Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, vai ficar surpreso ao ver que a Lojas Americanas não está funcionando mais no local. É que a empresa fechou as portas definitivamente no centro de compras.
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Segundo a assessoria de imprensa das lojas Americanas, o encerramento das atividades no shopping se deve a uma reestruturação estratégica da empresa varejista. Em nota, as Lojas Americanas se pronunciou quanto ao fechamento da loja.
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“A Americanas vem conduzindo um plano de transformação do negócio, com foco em eficiência e rentabilidade, que inclui a reestruturação estratégica de seu parque de mais de 1.400 lojas. O plano prevê revisões de curto e médio prazos no portfólio, com fechamentos, reduções ou ampliações das áreas de vendas, além de modernizações e eventuais aberturas.
A companhia confirma o encerramento da unidade do Pátio Savassi e afirma que todos os colaboradores da operação serão remanejados para lojas da Americanas em Belo Horizonte e Região Metropolitana.
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Minas Gerais é o terceiro estado com maior presença da Americanas no país, com mais de 120 lojas, mais de 20 em Belo Horizonte, e um centro de distribuição estrategicamente localizado em Uberlândia, responsável pelo abastecimento de mais de 200 unidades da marca, incluindo dezenas de lojas em Goiás, Tocantins e no Distrito Federal.”
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Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Pátio Savassi ainda não se pronunciou quanto ao fechamento das Lojas Americanas.