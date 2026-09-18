Lojas Americanas fecha as portas em shopping na região nobre de BH

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

Quem passar pelo primeiro piso do Pátio Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, vai ficar surpreso ao ver que a Lojas Americanas não está funcionando mais no local. É que a empresa fechou as portas definitivamente no centro de compras.

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Segundo a assessoria de imprensa das lojas Americanas, o encerramento das atividades no shopping se deve a uma reestruturação estratégica da empresa varejista. Em nota, as Lojas Americanas se pronunciou quanto ao fechamento da loja.

“A Americanas vem conduzindo um plano de transformação do negócio, com foco em eficiência e rentabilidade, que inclui a reestruturação estratégica de seu parque de mais de 1.400 lojas. O plano prevê revisões de curto e médio prazos no portfólio, com fechamentos, reduções ou ampliações das áreas de vendas, além de modernizações e eventuais aberturas.

A companhia confirma o encerramento da unidade do Pátio Savassi e afirma que todos os colaboradores da operação serão remanejados para lojas da Americanas em Belo Horizonte e Região Metropolitana.

Minas Gerais é o terceiro estado com maior presença da Americanas no país, com mais de 120 lojas, mais de 20 em Belo Horizonte, e um centro de distribuição estrategicamente localizado em Uberlândia, responsável pelo abastecimento de mais de 200 unidades da marca, incluindo dezenas de lojas em Goiás, Tocantins e no Distrito Federal.”

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Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Pátio Savassi ainda não se pronunciou quanto ao fechamento das Lojas Americanas.