Defesa de Anna Saicali disse que ex-diretora não fugiu, mas foi para a Europa comemorar o aniversário do filho

A ex-diretora das Americanas Anna Saicali desembarcou em São Paulo na manhã desta segunda-feira (1º/7) e seguiu para o posto da Polícia Federal, no aeroporto de Guarulhos, para entregar o passaporte. As informações são da CNN Brasil.

A ex-executiva estava em Portugal e fechou um acordo judicial para ter a prisão preventiva revogada sob a condição de cumprir duas ordens: que se apresentasse à polícia no aeroporto de Lisboa, e que assim que chegasse ao Brasil, entregasse o passaporte para ser apreendido. Ambas as determinações foram cumpridas.

Anna é investigada no âmbito da operação Disclosure, deflagrada na última quinta-feira (27/6) pela Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal. A ação busca elucidar a participação dos ex-diretores da empresa Americanas em fraudes contábeis que, conforme divulgado pela própria empresa, chegam ao montante de R$ 25,3 bilhões. A investigação contou ainda com o apoio técnico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A investigação da PF, que conta com a colaboração da atual diretoria da empresa, revelou a prática de crimes como manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo a Polícia Federal, os ex-diretores praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste em uma operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos.

Além disso, também foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consistem em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram.