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O gás de churrasqueira pode estragar? Saiba quando trocar o seu botijão

O combustível não perde a força com os anos, mas o recipiente exige atenção: descubra quando é hora de substituir a peça para evitar acidentes

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
20/10/2026 07:57

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O gás de churrasqueira pode estragar? Saiba quando trocar o seu botijão
A segurança no uso de churrasqueiras a gás é crucial, e a inspeção do botijão de propano é um passo fundamental para evitar acidentes e garantir o lazer crédito: depositphotos.com / tab62

Ao preparar a churrasqueira a gás para cozinhar hambúrgueres no quintal após meses ou anos sem uso, surge a dúvida sobre a segurança do acendimento. Diferente da gasolina, que se torna inutilizável após alguns meses, o propano não se degrada. Se o recipiente estiver em bom estado, o gás continua próprio para uso por anos, pois não perde a inflamabilidade nem se decompõe.

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O foco de atenção recai sobre o recipiente de metal, sujeito a danos provocados pela ação do tempo. O botijão fica tecnicamente vencido após 15 anos da data de fabricação. O usuário encontra essa marcação gravada na parte superior do botijão, perto da válvula, ou na alça de proteção.

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A legislação federal obriga a requalificação de peças com 15 anos ou mais de fabricação. Insistir no uso de unidades “vencidas” gera consequências perigosas decorrentes do desgaste natural da estrutura com a idade.

Sinais de deterioração e riscos de acidentes

Mesmo dentro da janela de 15 anos, o botijão exige inspeção visual antes de cada acendimento. Recomenda-se trocar a peça se houver:

Um tanque danificado pode causar vazamentos, queimaduras ou explosões em situações graves.

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