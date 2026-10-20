O gás de churrasqueira pode estragar? Saiba quando trocar o seu botijão
O combustível não perde a força com os anos, mas o recipiente exige atenção: descubra quando é hora de substituir a peça para evitar acidentes
compartilhe
Ao preparar a churrasqueira a gás para cozinhar hambúrgueres no quintal após meses ou anos sem uso, surge a dúvida sobre a segurança do acendimento. Diferente da gasolina, que se torna inutilizável após alguns meses, o propano não se degrada. Se o recipiente estiver em bom estado, o gás continua próprio para uso por anos, pois não perde a inflamabilidade nem se decompõe.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O foco de atenção recai sobre o recipiente de metal, sujeito a danos provocados pela ação do tempo. O botijão fica tecnicamente vencido após 15 anos da data de fabricação. O usuário encontra essa marcação gravada na parte superior do botijão, perto da válvula, ou na alça de proteção.
Leia Mais
Saiba como trocar o botijão de gás em segurança e evite riscos
5 dicas essenciais de segurança ao instalar o botijão de gás
Seu botijão de gás está no fim? 5 dicas para fazer o gás durar mais
A legislação federal obriga a requalificação de peças com 15 anos ou mais de fabricação. Insistir no uso de unidades “vencidas” gera consequências perigosas decorrentes do desgaste natural da estrutura com a idade.
Sinais de deterioração e riscos de acidentes
Mesmo dentro da janela de 15 anos, o botijão exige inspeção visual antes de cada acendimento. Recomenda-se trocar a peça se houver:
ferrugem na estrutura;
marcas de amassados;
danos na válvula ou no colar de proteção.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Um tanque danificado pode causar vazamentos, queimaduras ou explosões em situações graves.