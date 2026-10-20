O gás de churrasqueira pode estragar? Saiba quando trocar o seu botijão

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Ao preparar a churrasqueira a gás para cozinhar hambúrgueres no quintal após meses ou anos sem uso, surge a dúvida sobre a segurança do acendimento. Diferente da gasolina, que se torna inutilizável após alguns meses, o propano não se degrada. Se o recipiente estiver em bom estado, o gás continua próprio para uso por anos, pois não perde a inflamabilidade nem se decompõe.

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O foco de atenção recai sobre o recipiente de metal, sujeito a danos provocados pela ação do tempo. O botijão fica tecnicamente vencido após 15 anos da data de fabricação. O usuário encontra essa marcação gravada na parte superior do botijão, perto da válvula, ou na alça de proteção.

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A legislação federal obriga a requalificação de peças com 15 anos ou mais de fabricação. Insistir no uso de unidades “vencidas” gera consequências perigosas decorrentes do desgaste natural da estrutura com a idade.

Sinais de deterioração e riscos de acidentes

Mesmo dentro da janela de 15 anos, o botijão exige inspeção visual antes de cada acendimento. Recomenda-se trocar a peça se houver:

ferrugem na estrutura;

marcas de amassados;

danos na válvula ou no colar de proteção. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um tanque danificado pode causar vazamentos, queimaduras ou explosões em situações graves.