5 dicas essenciais de segurança ao instalar o botijão de gás

O uso do gás de cozinha, essencial no dia a dia de milhões de famílias brasileiras, exige atenção redobrada em um ponto crítico: a segurança durante a instalação do botijão. Um procedimento incorreto pode resultar em vazamentos silenciosos e acidentes graves. Para evitar riscos, é fundamental seguir um roteiro simples de verificações.

Ações preventivas garantem a tranquilidade e a proteção de todos na residência. Cuidar dos equipamentos, escolher o local adequado e realizar testes básicos são passos que levam poucos minutos, mas fazem toda a diferença para prevenir problemas. A atenção aos detalhes é a principal ferramenta contra incidentes.

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Passo a passo para uma instalação segura

Escolha o local correto: o botijão de gás deve sempre ficar em um ambiente arejado, limpo e protegido do sol e da chuva, preferencialmente do lado de fora da casa. Nunca o armazene em armários, gabinetes, porões ou qualquer outro local fechado. Mantenha o cilindro longe de tomadas, interruptores, fontes de calor e ralos, pois o gás é mais pesado que o ar e pode se acumular em locais baixos. Verifique os equipamentos: antes de instalar, confira a data de validade tanto da mangueira (geralmente de 5 anos) quanto do regulador de pressão. Ambos os itens possuem um prazo de vencimento impresso em seu corpo e devem ter o selo de certificação do Inmetro. Mangueiras ressecadas, com rachaduras ou que passam por trás do fogão precisam ser substituídas imediatamente. Faça a conexão com cuidado: primeiro, retire o lacre de plástico da válvula do botijão. Em seguida, encaixe o regulador na posição vertical e gire a borboleta para a direita, no sentido horário, até sentir que travou. É importante usar apenas a força das mãos para apertar; o uso de ferramentas como martelos ou alicates pode danificar a válvula e causar vazamentos. Realize o teste de vazamento: esta é a etapa mais importante. Com o registro aberto, aplique espuma de sabão ou detergente com uma esponja na conexão entre a válvula do botijão e o regulador. Se bolhas de ar aparecerem, é sinal de que há um vazamento. Nesse caso, feche o gás imediatamente, desconecte o regulador e repita a instalação. Se as bolhas persistirem, não utilize o botijão e contate a distribuidora. Saiba como agir em caso de emergência: ao sentir cheiro de gás, não acione interruptores de luz nem ligue qualquer aparelho eletrônico, pois uma faísca pode causar uma explosão. Abra todas as portas e janelas para ventilar o ambiente, feche o registro de gás e, se o cheiro continuar, retire todas as pessoas do local e acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.