Seu botijão de gás é seguro? 5 sinais de alerta que você não pode ignorar

O botijão de gás é um item essencial na maioria das cozinhas brasileiras, mas a atenção com a segurança nem sempre recebe a mesma importância que sua utilidade. Descuidos com a mangueira, o regulador ou o próprio cilindro podem transformar essa comodidade em um risco sério para toda a família.

Verificar os componentes do sistema regularmente é um hábito simples que previne vazamentos e acidentes graves. Saber identificar os principais sinais de perigo é o primeiro passo para garantir a tranquilidade no dia a dia e manter o ambiente doméstico protegido.

Sinais de alerta que você não pode ignorar

Ficar atento a detalhes que muitas vezes passam despercebidos pode fazer toda a diferença. Itens com validade, o estado físico do botijão e até mesmo ruídos incomuns são pistas importantes sobre a segurança da sua instalação de gás. Confira os cinco principais pontos de atenção.

Itens de segurança vencidos

Tanto a mangueira (que deve seguir a norma técnica NBR 8613) quanto o regulador de pressão, a peça que se conecta ao botijão, têm prazo de validade. Essa informação vem impressa nos próprios produtos e geralmente é de cinco anos. Se a data estiver apagada ou vencida, a troca deve ser imediata para evitar o ressecamento e o risco de vazamentos. Cheiro forte de gás

O cheiro característico do gás de cozinha é um aditivo para alertar sobre vazamentos. Ao senti-lo, não acenda luzes nem ligue aparelhos eletrônicos. Ventile o ambiente abrindo portas e janelas. Para localizar o problema, passe uma esponja com espuma de sabão nas conexões. O surgimento de bolhas indica por onde o gás está escapando. Mangueira danificada ou mal posicionada

A mangueira não pode apresentar rachaduras, ressecamento ou dobras. Também é proibido que ela passe por trás do fogão, pois o calor acelera seu desgaste. Verifique se as abraçadeiras estão bem apertadas, garantindo uma conexão firme tanto no regulador quanto no fogão. Chiado vindo do regulador

Um som de chiado contínuo vindo do regulador, mesmo com o fogão desligado, é um sinal claro de que o gás está escapando. Neste caso, feche o registro imediatamente e entre em contato com a assistência técnica da sua distribuidora para uma avaliação e possível troca da peça. Botijão amassado ou com muita ferrugem

Ao receber um novo botijão, inspecione sua aparência e verifique se ele possui o selo de conformidade do INMETRO. Cilindros com amassados profundos, ferrugem excessiva ou base danificada podem ter a estrutura comprometida. Recuse o produto no ato da entrega e peça ao fornecedor a substituição por um em melhores condições.

