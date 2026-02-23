Seu botijão de gás está no fim? 5 dicas para fazer o gás durar mais

O preço do gás de cozinha continua a pesar no orçamento de muitas famílias brasileiras. Com o valor do botijão comprometendo uma fatia importante da renda mensal, encontrar formas de fazer o gás render mais tornou-se uma necessidade. A boa notícia é que pequenas mudanças de hábito na cozinha podem gerar uma economia real no fim do mês.

Ajustes simples na rotina, desde o modo de preparo dos alimentos até a manutenção do fogão, otimizam o consumo e prolongam a vida útil do botijão. Adotar essas práticas não exige nenhum investimento, apenas um pouco mais de atenção durante o uso do fogão no dia a dia.

5 dicas para fazer o gás durar mais

Use as tampas a seu favor

Cozinhar com as panelas tampadas é uma das maneiras mais eficazes de economizar gás. A tampa cria um ambiente fechado que retém o calor, fazendo com que a água ferva mais rápido e os alimentos cozinhem em menos tempo. Essa simples ação pode reduzir o consumo de gás em até 30% em alguns preparos. Mantenha o fogão limpo e regulado

As bocas do fogão, também conhecidas como queimadores, precisam estar sempre limpas e desobstruídas. Sujeira e restos de alimentos podem entupir as saídas de gás, resultando em uma chama amarelada e fraca, que gasta mais para aquecer. Uma chama azul e forte é sinal de que a combustão está eficiente, pois indica a queima completa do gás. Já a cor amarelada aponta problemas na regulagem ou sujeira. Ajuste a chama corretamente

Usar o fogo alto nem sempre acelera o cozimento. Muitas vezes, as chamas altas "abraçam" a lateral da panela e desperdiçam calor para o ambiente. O ideal é usar uma boca de tamanho compatível com o fundo da panela e manter o fogo em nível baixo ou médio, garantindo que o calor se concentre na base. Otimize o uso do forno

O forno é um dos maiores consumidores de gás na cozinha. Para economizar, planeje o seu uso. Sempre que possível, asse mais de um prato ao mesmo tempo. Evite abrir a porta do forno desnecessariamente, pois cada vez que isso acontece, o calor escapa e o equipamento precisa gastar mais gás para recuperar a temperatura. Cozinhe de forma inteligente

O planejamento faz toda a diferença. Deixe grãos como feijão e grão-de-bico de molho por pelo menos 12 horas antes de cozinhar para amolecê-los e reduzir o tempo no fogão. Pique todos os ingredientes antes de ligar o fogo, evitando que a panela fique aquecendo vazia. A panela de pressão também é uma grande aliada, pois cozinha alimentos duros em tempo recorde.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.