Pais que fazem tudo pelos filhos podem deixar marcas que aparecem anos depois: o efeito da superproteção na autonomia e na confiança para decidir na vida adulta

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A intervenção constante dos pais para evitar qualquer obstáculo prejudica o desenvolvimento da autonomia. Segundo a psicologia, crianças cujos responsáveis assumem todas as tarefas diárias enfrentam insegurança para agir sozinhas, com reflexos que podem permanecer durante a fase adulta.

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O equilíbrio entre cuidado e independência mobiliza famílias. Uma pesquisa da Ipsos feita em 2019 apontou que 48% dos pais franceses acreditam que a prioridade educacional deve ser dar autonomia, enquanto 52% defendem foco em limites e regras. No mesmo ano, o Pew Research Center revelou que a maioria dos norte-americanos julga excessivo o auxílio dado aos filhos que chegam à vida adulta.

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O aprendizado da autonomia não ocorre de maneira automática aos 18 anos. Essa capacidade é construída gradualmente pela resolução de conflitos, erros e superação de pequenas dificuldades rotineiras.

Comportamentos que atravessam as fases da vida

Pesquisas identificam hábitos recorrentes em adultos educados em ambientes de proteção excessiva: