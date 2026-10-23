D’Joire Life integra imóvel, design e experiências

A D’Joire Life estruturou sua atuação no mercado de alto padrão como uma plataforma de lifestyle que reúne, sob uma única curadoria, patrimônios assinados, branded residences, design de interiores, peças autorais, serviços de pós-projeto e experiências. Liderada pela CEO Debora Pereira, a empresa acompanha o cliente desde a consultoria para a escolha do imóvel até a maneira de viver esse patrimônio, a partir da premissa de que morar, investir e viver são decisões conectadas.

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A origem do modelo, segundo a executiva, está na percepção de que o tempo dos clientes se perdia em decisões dispersas. “O tempo foi o ponto de partida. Percebi que muitas das escolhas que fazem parte da nossa maneira de viver estavam fragmentadas entre diferentes profissionais, marcas e serviços”, relata Debora. Para ela, a D’Joire nasceu para integrar esses universos por meio de inteligência curatorial, referências relevantes e relações de confiança. “Nossa proposta é transformar decisões complexas em escolhas criteriosas, coerentes e significativas, preservando o tempo das pessoas para aquilo que realmente importa”, resume.

A proposta acompanha a expansão das branded residences, empreendimentos residenciais vinculados a marcas reconhecidas de hotelaria, moda ou design. De acordo com o relatório anual da consultoria imobiliária Savills, o número de projetos desse tipo no mundo deveria saltar de 764, em dezembro de 2024, para 910 ao fim de 2025, alta de 19% em 12 meses. Em 2015, eram 323. A consultoria contabiliza ainda 837 empreendimentos já contratados com entrega prevista até 2032, o que elevaria o total global a 1.747.

Critérios para selecionar patrimônios

Na D’Joire Life, a análise de um imóvel parte do perfil de quem vai ocupá-lo. “Tudo começa pela compreensão do lifestyle do cliente, seu momento de vida, suas prioridades e a maneira como se relaciona com os espaços e com a cidade”, explica a CEO. Entre os critérios avaliados, ela cita localização, arquitetura, autoria, qualidade construtiva, entorno e potencial patrimonial, além do que o imóvel representa para a identidade e os planos de futuro do comprador.

“A curadoria está justamente em reconhecer oportunidades que vão além da busca inicial, conectando cada patrimônio à história, aos valores e às perspectivas de quem irá habitá-lo”, acrescenta Debora.

Repertório construído nas grandes maisons

O olhar curatorial da empresária se formou ao longo de uma trajetória que inclui a fundação de sua marca, em 2023, em São Paulo, e experiências imersivas em grandes maisons. “Essas vivências ampliaram minha compreensão sobre excelência e permanência. Nas grandes maisons, percebi que o valor de uma criação vai além do produto: está na autoria, na escolha dos materiais, na precisão dos detalhes e na narrativa que sustenta sua identidade”, conta.

Segundo ela, são marcas que evoluem com o tempo sem perder a essência, acumulando repertório e reconhecimento ao longo de gerações. Esse aprendizado influencia diretamente sua leitura sobre arquitetura, design, patrimônio e atendimento. “Para mim, o alto padrão está na consistência entre aquilo que uma marca representa, a qualidade do que entrega e a experiência que proporciona”, define.

Jornada integrada e relação após a entrega

O atendimento começa com uma conversa e uma escuta atenta, voltadas a compreender o momento de vida do cliente, suas referências, expectativas e até necessidades ainda não identificadas por ele. A partir desse diagnóstico, a equipe desenvolve uma curadoria personalizada que articula patrimônios, arquitetura, interiores, design e experiências, com o apoio de profissionais e marcas selecionados. “O objetivo é construir uma jornada fluida e coerente, em que o cliente não precise recomeçar sua história a cada nova necessidade”, afirma a CEO.

O vínculo também se estende para depois da entrega do imóvel. “A relação deixa de estar centrada em uma entrega e passa a ser construída sobre confiança e continuidade”, observa. Conforme a executiva, como o cliente já conhece os critérios da empresa e a qualidade das referências apresentadas, torna-se possível compreender novas demandas e acompanhar a evolução do patrimônio e do modo de viver. “Queremos que cada cliente se sinta reconhecido, compreendido e pertencente a um universo alinhado aos seus valores”, diz.

Tempo e confiança como vetores do mercado

Ao projetar os próximos passos do segmento, Debora associa o alto padrão à inteligência, à confiança e à valorização do tempo. A visão, segundo ela, vem desde sua primeira experiência empreendedora, na área da beleza, quando já procurava reunir serviços complementares em uma mesma jornada. “Sempre compreendi, porém, que reunir serviços não é suficiente: é necessário preservar a excelência em cada entrega”, pondera.

A CEO identifica a mesma lógica no universo das grandes casas de luxo e menciona a Dior Maison, linha com que a Dior estende sua identidade, seu savoir-faire e a atenção aos detalhes da moda para a arte de viver e os ambientes da casa. “Essa capacidade de integrar diferentes expressões do lifestyle, preservando a excelência e a coerência da marca, é uma referência importante para a visão que estamos construindo na D’Joire”, conclui.

Com esse desenho, a D’Joire Life concentra em uma mesma estrutura etapas que costumam ser contratadas separadamente pelo público de alto padrão, da aquisição ao uso cotidiano do imóvel. O modelo combina seleção de patrimônios, projeto de interiores, curadoria de bens e acompanhamento continuado como partes de um mesmo serviço.

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