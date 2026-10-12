Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuhang: Parque Industrial Diversificado Impulsiona o Futuro da Manufatura Inteligente

HANGZHOU, China, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A quinta edição da Global Digital Trade Expo foi realizada recentemente em Hangzhou, na província de Zhejiang, no leste da China, reunindo mais de 2 mil empresas de todo o mundo para apresentar aplicações de ponta de inteligência artificial no comércio digital.

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Duas das oito empresas de tecnologia emergentes da exposição são de Hangzhou: Hangzhou Xynova Technology Co., Ltd. (Xynova), que exibiu suas mãos hábeis de alto grau de liberdade (DoF), e Bibo (Hangzhou) Automotive Electronics Co., Ltd., que apresentou suas soluções inteligentes de chassi automotivo. Juntas, elas destacaram os mais recentes avanços na manufatura inteligente.

As duas empresas compartilham uma sede comum: a Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuhang, em Zhejiang.

Localizada no norte de Hangzhou, às margens do rio Dongtiaoxi, a Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuhang é aprovada pelo governo provincial de Zhejiang. Ela serve como a principal plataforma industrial do distrito de Yuhang, o polo de manufatura inteligente mais próximo do centro administrativo de Hangzhou, e uma importante vitrine de Hangzhou para o mundo.

Situada no cruzamento do Corredor de Ciência e Inovação G60 no Delta do Rio Yangtze, do Corredor de Manufatura Inteligente de Hangzhou Leste, e do Corredor de Inovação em Ciência e Tecnologia de Hangzhou Oeste, a zona é mais do que um polo geográfico: é um ímã para recursos de inovação globais. Com base nas indústrias do conceito "Um Inteligente, Três Novos" — manufatura inteligente, novos equipamentos, novos materiais e novas energias — a zona está desenvolvendo setores especializados em chips, robótica e energia digital. Ela está impulsionando a manufatura em direção a uma maior sofisticação, digitalização e sustentabilidade, criando novas oportunidades para o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade.

Para acompanhar o ritmo da transformação industrial global, a zona desenvolveu um portfólio diversificado de espaços de incubação e soluções personalizadas de ciclo completo de alta qualidade que abrangem tudo, desde P&D até a produção.

O Centro de Manufatura Inteligente Renheli Hangshi, desenvolvido em conjunto pelo Hangzhou Industrial Investment Group e por empresas estatais da Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuhang, oferece 210 mil metros quadrados de espaço industrial de uso misto, incluindo fábricas de um andar, instalações independentes e edifícios de escritórios de P&D. Com pé-direito generoso e uma ampla variedade de layouts, o centro oferece opções flexíveis de locação e compra, incluindo um modelo de locação com opção de compra. Operando sob um modelo de "financiamento + base industrial + serviços", ele se concentra em atrair empresas dos setores de novos materiais, componentes essenciais para a manufatura inteligente, circuitos integrados e semicondutores. Apartamentos para talentos, instalações para conferências e comodidades comerciais apoiam as empresas ao longo do seu desenvolvimento, desde a P&D até a produção em grande escala.

Para o setor de semicondutores, onde a precisão é fundamental, o Espaço Xinchuang - Parque Industrial de Semicondutores de Yuhang oferece instalações e suporte especializados. Com uma área de 98 mil metros quadrados, o parque conta com salas limpas Classe 10.000 e Classe 100.000, pé-direito adequado aos processos de fabricação de semicondutores, e instalações integradas para P&D, incubação, aceleração e produção. Ele também oferece instalações profissionais para reuniões, e espaços comerciais e de lazer, reunindo empresas avançadas da China e do exterior para promover uma colaboração estreita em toda a cadeia de valor de semicondutores. O parque serve tanto como um acelerador de P&D tecnológico e incubação de negócios quanto como uma vitrine para o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade.

Projetado para atender às necessidades específicas de empresas especializadas, refinadas, diferenciadas e inovadoras (SRDI), o Complexo SRDI oferece layouts flexíveis e serviços compartilhados abrangentes, tornando-o adequado para sedes corporativas e centros de P&D. Suas instalações de 20 mil metros quadrados combinam salas de reuniões compartilhadas, espaços de criação e uma cafeteria. Cada andar pode ser subdividido de forma flexível, acomodando a manufatura leve e, ao mesmo tempo, criando um ambiente aberto e colaborativo para a inovação.

O Vale de Manufatura Inteligente do Futuro Zichuang oferece 56 mil metros quadrados de espaço industrial flexível, com foco em empresas de eletrônica e tecnologia da informação, instrumentação e máquinas e equipamentos. Os produtos fabricados pelas empresas residentes são exportados para vários países, e algumas empresas participam ativamente de projetos da Iniciativa Cinturão e Rota. O parque oferece serviços completos que abrangem investimentos e financiamentos, inscrições em programas governamentais de ciência e tecnologia, e recursos humanos. Ele foi reconhecido como um parque de pequenas e microempresas com classificação A de três estrelas em Hangzhou e como uma incubadora de nível municipal.

Com a continuidade da expansão da sua presença industrial, o projeto de fabricação de equipamentos gerais em Yuzheng Gongchu [2026] Nº 4 deve entrar em construção em dezembro de 2026. Delimitado pela Renliang Road a leste, pela Fengyun Road a oeste e pela Zhangwan Road a norte, o projeto terá uma área construída total de 103.012,55 metros quadrados. Os planos incluem 11 prédios de fábricas com entre quatro e 12 andares, um estacionamento de quatro andares e um subsolo em parte do local. O projeto incluirá oficinas de P&D e fábricas de uso geral, com foco em indústrias verdes, como novas energias, novos materiais e equipamentos industriais, oferecendo um espaço industrial altamente personalizável e econômico.

De acordo com sua estratégia de "mega-incubadora", a Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuhang oferece mais do que espaço físico. Ela oferece suporte de ciclo completo, abrangendo solicitações de políticas governamentais, propriedade intelectual, investimento e financiamento, recrutamento e desenvolvimento de talentos e conexões na cadeia industrial, criando um ciclo virtuoso de atração, fomento e retenção de empresas. Empresas estabelecidas podem expandir a produção e abrir sedes; startups podem comercializar tecnologias a um custo mais baixo; e empresas estrangeiras que entram na China podem se conectar rapidamente com parceiros do setor local.

Aqui, a indústria e a vida urbana estão intimamente integradas, enquanto o trabalho e a vida cotidiana coexistem em harmonia. Uma trilha de caminhada à beira-mar de 12 quilômetros conecta os espaços verdes da região, enquanto apartamentos para profissionais de talento, complexos comerciais, escolas e outras comodidades compõem um círculo de convivência de 15 minutos.

Onde a cultura encontra a inovação, as oportunidades são criadas. A Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuhang espera trabalhar com inovadores de todo o mundo, estabelecendo uma forte presença em Hangzhou, além de alcançar os mercados globais e de compartilhar as oportunidades criadas pelo aumento da manufatura inteligente na China.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9843975)