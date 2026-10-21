Cuidados na rotina de idosos ajudam a prevenir fraturas e quedas dentro de casa

A notícia de que a poetisa mineira Adélia Prado, de 90 anos, sofreu um acidente doméstico na última segunda-feira (19/10) chamou a atenção para os riscos que cercam o cotidiano de pessoas idosas. A escritora se recupera em casa de uma nova queda, sem necessidade de hospitalização, durante a recuperação de um quadro de sepse. O episódio é o segundo registrado pela autora em 2026 e reacende o alerta sobre a urgência de adaptar os lares para prevenir fraturas e complicações graves.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O que causa quedas de idosos dentro de casa

Quedas em ambientes residenciais acontecem devido a fatores fisiológicos, como perda natural de equilíbrio e fraqueza muscular, somados a riscos estruturais. Iluminação insuficiente, tapetes soltos e superfícies molhadas criam armadilhas que elevam drasticamente as chances de lesões osteomusculares em pessoas com idade avançada.

Leia Mais

O envelhecimento reduz os reflexos motores e a capacidade de reação rápida diante de desníveis no chão. Pequenos obstáculos no piso, fios espalhados por corredores e passagens estreitas se transformam em perigos constantes. Essa vulnerabilidade cresce quando o morador passa por tratamentos médicos ou faz uso de medicamentos com efeito sedativo, fatores que alteram a firmeza do passo.

Fraturas no fêmur, no quadril e nos punhos figuram entre os desdobramentos mais severos desses acidentes. A recuperação física prolongada costuma impor períodos longos de repouso, o que compromete a massa óssea, a musculatura e a independência funcional no dia a dia.

Como prevenir acidentes domésticos na terceira idade

Pequenas modificações na organização dos cômodos diminuem as chances de tropeços e escorregões. Medidas estruturais de baixo custo garantem autonomia para os moradores mais velhos e evitam internações hospitalares evitáveis:

iluminação contínua: manter lâmpadas com acendimento automático ou sensores de presença em corredores e passagens para visitas noturnas ao banheiro.

retirada de tapetes soltos: eliminar passadeiras sem aderência ou fixar as bordas dos tecidos diretamente no chão com fitas antiderrapantes.

organização de rotas: desobstruir áreas de circulação, mantendo fios de aparelhos elétricos fixados nos rodapés e recolhendo calçados e objetos do piso.

móveis estáveis: optar por mesas, cadeiras e poltronas pesadas, que não se desloquem quando usadas como apoio improvisado para levantar.

alcance facilitado: organizar prateleiras para que utensílios de uso diário fiquem entre a altura do quadril e dos ombros, evitando o uso de bancos ou escadas.

Quais adaptações no banheiro evitam fraturas

O banheiro exige atenção prioritária na reforma de segurança domiciliar. A combinação de umidade constante, superfícies cerâmicas lisas e a necessidade de despir-se torna esse cômodo o local com maior índice de acidentes severos entre idosos.

A instalação de barras de apoio em aço inoxidável ao lado do vaso sanitário e na área interna do chuveiro oferece sustentação firme nas etapas de esforço físico. O desnível do piso no box deve contar com tapetes emborrachados com ventosas, sem acúmulo de sabão residual na superfície.

Cadeiras de banho articuladas com pés antiderrapantes permitem a higienização na posição sentada, reduzindo a fadiga muscular e a tontura causada pela água quente. Louças sanitárias elevadas ou adaptadores sobre o assento diminuem o esforço exigido das articulações dos joelhos e quadris durante o movimento de agachamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria