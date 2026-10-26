Simões sobre vitória de Lula: ‘Cometemos um erro muito grave’

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), lamentou nesta segunda-feira (26/10) a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, em que bateu Flávio Bolsonaro (PL).

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“Entendo que cometemos um erro muito grave na noite de ontem. E Minas Gerais, infelizmente, mais uma vez fez parte da consolidação desse erro”, disse, em entrevista coletiva, após reunião de transição. Minas foi o único estado que mudou de lado, dando vitória a Flávio no primeiro turno e a Lula no segundo.

Simões chamou a atual gestão de “governo de retrocessos” que “prometeu mundos e fundos” nos 15 dias antes do pleito. “E quem vai pagar por tudo isso é o povo, infelizmente. Não tem como se produzir dinheiro”.

“Eu recebo com preocupação o resultado das eleições, e agora é um momento de cobrar coerência”, seguiu, alfinetando o governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos). “Espero que o Sul e o Sudeste possam contar com Minas Gerais na resistência que será formada contra os abusos autoritários que nós viveremos ao longo dos próximos anos”.

Simões destacou que foi oposição a Lula e vai manter o posicionamento, mas avaliou que em Minas ainda há dúvida sobre a postura do próximo governo, diferente dos demais estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que têm governadores eleitos com maior alinhamento ao bolsonarismo.

Cleitinho apoiou Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial, mas tem defendido que vai governar para todos e dialogar com o novo governo independente de quem ocupe a cadeira do Planalto. Ele ainda não se posicionou após a vitória de Lula.



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Ex-vice do ex-governador Romeu Zema (Novo), Simões assumiu o governo em março e disputou a reeleição, mas obteve apenas 4,65% dos votos e viu Cleitinho ser eleito no primeiro turno.