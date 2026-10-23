Bicarbonato com água ou sabão líquido: engenheiro químico explica o que essa mistura pode fazer na limpeza de paredes e tênis e quais são suas limitações

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O bicarbonato de sódio aparece frequentemente entre os truques de limpeza que circulam nas redes sociais. Presente em muitas residências, o item virou uma solução acessível para a rotina doméstica, embora exija a compreensão exata de suas funções reais.

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O engenheiro químico Diego Fernández utilizou uma publicação no Instagram para explicar as utilidades do produto e apresentar receitas caseiras. O especialista estabelece limites logo no início: "estas são as coisas para as que serve o bicarbonato de sódio. Não estamos falando de receitas mágicas nem superpoderes, o real".

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Absorção de líquidos e odores

A primeira propriedade prática atua na umidade e no cheiro acumulados em calçados ou lixeiras. O composto age diretamente na retenção de fluidos dessas superfícies.

Fernández descreve o objetivo da aplicação: "primeiro, absorve líquidos. Se você o aplica aos sapatos suados, ou no fundo do lixo, pode absorver o suor e o chorume, tornando-os menos voláteis e diminuindo um pouco o mau cheiro".

Limpeza por fricção e pasta abrasiva

A segunda utilidade explorada pelo profissional envolve o atrito durante a esfregação. O pó ganha consistência adequada quando misturado a uma pequena quantidade de líquido.

O engenheiro químico explica a característica da substância: "segundo, funciona como abrasivo. Tem a vantagem de que é pouco solúvel em água".

Para aproveitar esse efeito, Fernández sugere um preparo direto, sem misturar múltiplos ingredientes: "você pode preparar uma pasta com um pouco de água ou com um pouco de sabão líquido, e usar como uma pasta abrasiva limpadora". A água e o sabão atuam como alternativas de preparo, sem exigência de proporções rígidas.

O especialista aplica essa pasta diretamente na higienização de calçados: "eu a uso para limpar as laterais e a borda da sola dos sapatos".

Outras orientações do engenheiro químico