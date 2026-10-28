Fofoca é uma das formas mais antigas e destrutivas de poder

Muito antes das redes sociais, dos aplicativos de mensagens e da comunicação instantânea, as pessoas já utilizavam palavras para espalhar informações, criar suspeitas e influenciar a maneira como os outros eram vistos.

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Um comentário aparentemente simples pode ganhar novos detalhes a cada pessoa, que o repassa, até se transformar em uma história completamente diferente da original. O grande problema é que a fofoca não precisa ser verdadeira para causar consequências reais. A informação falsa pode destruir amizades, provocar conflitos familiares, prejudicar relações profissionais e atingir a reputação de alguém.

Muitas vezes, tudo começa com expressões como “ouvi dizer”, “não sei se é verdade” ou “não conte para ninguém”. Essas frases estimulam a curiosidade e o compartilhamento.

A fofoca funciona como uma forma silenciosa de poder, pois quem espalha determinada informação consegue influenciar a opinião de outras pessoas sem assumir responsabilidade pelo que está dizendo.

No ambiente de trabalho, rumores podem gerar desconfiança, afastamentos e conflitos entre colegas. Nas famílias, comentários sobre relacionamentos, escolhas pessoais, dinheiro ou comportamentos provocam ressentimentos que raramente desaparecem.

Com as redes sociais, o problema ganhou dimensão ainda maior. A mensagem, o áudio, a fotografia fora de contexto e a acusação sem provas podem alcançar centenas ou milhares de pessoas em poucos minutos.

A velocidade da informação, porém, não garante sua veracidade. Pelo contrário, quanto mais rapidamente algo assim circula, maior deve ser o cuidado para verificar a origem e o conteúdo do suposto fato.

A fofoca revela antiga característica humana: a curiosidade pela vida alheia. Muitas pessoas se interessam por brigas, problemas e acontecimentos particulares porque enxergam essas histórias como entretenimento. O perigo surge quando a curiosidade ultrapassa o limite do respeito e transforma a vida de outra pessoa em espetáculo.

É importante entender que conversar sobre acontecimentos não é necessariamente fofocar. Existe uma diferença entre informação, opinião, crítica e boato. A crítica pode ser legítima quando apresenta argumentos e fatos. A denúncia pode ser necessária quando existe uma situação que precisa ser investigada. Já o boato se sustenta na ausência de confirmação. Por isso, antes de transmitir uma informação sobre alguém, é necessário perguntar se ela é verdadeira, se é necessária e se sua divulgação pode causar algum dano.

Saber quando falar e quando permanecer em silêncio é demonstração de responsabilidade. A palavra tem força e pode construir, mas também pode ferir e destruir. Uma frase leva poucos segundos para ser pronunciada, mas suas consequências podem permanecer durante anos na vida de quem foi atingido.

Combater o poder venenoso da fofoca começa com atitudes simples: verificar antes de compartilhar, pensar antes de julgar, respeitar antes de comentar. A fofoca pode parecer pequena para quem a espalha, mas pode representar um grande sofrimento para quem se torna alvo. Por isso, cuidar das palavras é também uma forma de cuidar das pessoas.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.