Assine
overlay
Início Saúde
MAPA DAS RELAÇÕES

Por que fofocar parece tão natural, segundo a psicologia

Entre vínculo e veneno, existe um limite

Publicidade
Carregando...
MN
Matheus Nazario
MN
Matheus Nazario
Repórter
12/01/2026 10:13

compartilhe

SIGA
x
Por que fofocar parece tão natural, segundo a psicologia
Por que fofocar parece tão natural, segundo a psicologia crédito: Tupi

Fofoca tem má fama, mas a vontade de comentar a vida alheia aparece em quase todo grupo humano. Isso acontece porque o cérebro é muito social: ele vive tentando entender quem é confiável, quem combina com a gente e quais regras valem naquele lugar. Em outras palavras, fofocar pode ser um atalho para decifrar o "mapa" das relações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por que fofocar parece tão natural segundo a psicologia?

Um dos motivos é que a fofoca carrega informação social pronta para uso. Quando alguém conta "como fulano reagiu" ou "o que ciclano fez", você aprende sobre limites, riscos e expectativas sem precisar viver a situação na pele. Isso economiza energia mental e dá a sensação de estar preparado.

Leia Mais

Além disso, fofocar costuma ser uma forma rápida de criar proximidade. Ao compartilhar algo em tom de confidência, duas pessoas sinalizam alinhamento e passam a se perceber como parte do mesmo time, o que alimenta a sensação de pertencimento.

Esse é um hábito questionável, mas que muitos fazem - Créditos: depositphotos.com / IgorVetushko
Esse é um hábito questionável, mas que muitos fazem – Créditos: depositphotos.com / IgorVetushko

O que a fofoca revela sobre conexão e inteligência social?

Fofoca não é só falar de alguém, é negociar vínculos. Ela pode funcionar como um teste de clima: "posso confiar em você?", "você pensa parecido comigo?", "esse assunto é seguro aqui?". Nessa leitura, a fofoca vira treino de inteligência social em tempo real.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

comportamento fofoca psicologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay