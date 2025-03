Síndrome do Impostor: Entenda padrão do comportamento de Justin Bieber

Você já sentiu aquela sensação incômoda de não ser bom o suficiente, de estar enganando as pessoas ao seu redor sobre suas verdadeiras capacidades? Já teve medo de ser "desmascarado" a qualquer momento, mesmo diante de conquistas e reconhecimentos? Se sim, você pode estar familiarizado com a síndrome do impostor. Essa condição psicológica, que afeta pessoas de todas as esferas da vida, é mais comum do que imaginamos. A discussão sobre o tema ganhou ainda mais destaque na última semana, quando o cantor Justin Bieber compartilhou abertamente sua luta contra a síndrome do impostor.