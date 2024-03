Síndrome do impostor: refere-se à sensação persistente de que, apesar de conquistar sucesso e reconhecimento, você não merece ou não é verdadeiramente competente

A psicologia explica e resolve. A síndrome do impostor é um fenômeno psicológico comum, que pode estar presente em diversas áreas da vida, especialmente na profissional. Refere-se à sensação persistente de que, apesar de conquistar sucesso e reconhecimento, você não merece ou não é verdadeiramente competente, temendo que, eventualmente, seja revelado como uma fraude.

Segundo Danilo Suassuna, doutor em psicologia e diretor do Instituto Suassuna, para combater a síndrome, o primeiro passo é reconhecer que ela existe. “É crucial entender a síndrome do impostor e aceitá-la. Isso requer humildade para entender suas próprias limitações e a capacidade de reconhecer quando algo está além de suas habilidades. É fundamental compreender que todos têm áreas em que precisam melhorar, e isso não faz de você um impostor ao empreender”.

Danilo explica que, muitas vezes, as pessoas estabelecem metas que parecem quase inatingíveis, o que pode levar à subvalorização das pequenas vitórias conquistadas ao longo do percurso. “Manter um registro de suas realizações e sucessos ao longo do tempo pode servir como um lembrete visual do seu potencial e progresso. É fundamental valorizar esses marcos que, somados, contribuem significativamente para moldar quem somos e quem estamos nos tornando”, orienta.

Autocrítica regular

Além disso, Danilo Suassuna ressalta que, em um mundo com mudanças rápidas no mercado de trabalho e demandas constantes nas carreiras, manter-se atualizado em relação a si mesmo pode realmente ser um desafio. “É algo a ser encarado com uma autocrítica regular para que se possa melhorar a percepção de si mesmo, mas não deve significar que você é um impostor”, diz.

Orientações fundamentais para superar a síndrome do impostor

- Compartilhe sentimentos com alguém de confiança: Escolher uma pessoa de confiança com quem compartilhar seus sentimentos pode fornecer uma perspectiva valiosa sobre quem você é e o que você se tornou. No entanto, o objetivo não deve ser buscar elogios, mas sim obter uma visão sincera e objetiva de suas capacidades.



- Estabeleça metas realistas: Defina metas que sejam desafiadoras, mas realistas. “Metas inatingíveis podem aumentar a sensação de ser um impostor, enquanto metas alcançáveis permitem que você veja um progresso tangível e construtivo”, explica Danilo Suassuna.



- Aprenda a aceitar elogios com gratidão: Quando alguém elogiar seu trabalho ou conquistas, aceite-os com gratidão. Evite minimizar seu próprio sucesso ou atribuí-lo apenas a fatores externos. Reconhecer e aceitar seu próprio mérito faz parte do desenvolvimento de uma autoimagem saudável.



- Busque feedback construtivo: Peça feedback honesto e construtivo de colegas de trabalho, mentores ou pessoas de confiança em sua rede. Isso pode ajudar a validar suas habilidades e identificar áreas específicas nas quais você pode melhorar. Esteja aberto a críticas construtivas, pois elas são oportunidades de crescimento.



- Eduque-se e treine continuamente: Investir em aprendizado contínuo e no aprimoramento de suas habilidades é essencial. “Quanto mais aprender e se desenvolver, mais confiança terá em suas capacidades e menos propenso será a sentir-se como um impostor”, destaca o psicólogo.