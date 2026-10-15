Governo de Minas leiloa imóveis em BH com lances a partir de R$ 33 mil
Oportunidades incluem casas, lojas e grande terreno na capital mineira; saiba como participar da disputa aberta a pessoas físicas e jurídicas
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Quem quer comprar imóvel em Belo Horizonte tem até 30 de novembro para fazer proposta por 12 unidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM). O governo estadual abriu o edital de venda, com lances mínimos que vão de R$ 33 mil a R$ 8 milhões.
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O processo está a cargo da Minas Gerais Participações S.A. (MGI), estatal ligada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG). As ofertas são enviadas pela internet e podem ser feitas por pessoas físicas ou empresas.
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Distribuição dos imóveis disponíveis
As oportunidades incluem unidades comerciais, residenciais e um amplo terreno:
região central: no Edifício Marena, na avenida Amazonas, próximo à praça Sete e à Estação Central do metrô, há um conjunto de três lojas com cerca de 420 m² e oito salas na sobreloja, com áreas entre 15,5 m² e 44 m².
bairro Santo Agostinho: casa em terreno de 396 m², com garagem.
bairro Funcionários: residência em lote de 180 m², com três vagas de estacionamento.
bairro Jardim Vitória: área com 47.745 m² na região Nordeste, enquadrada como Zona de Preservação Ambiental 2 (PA-2) e Área de Especial Interesse Social (AEIS).
Segundo a MGI, todos os imóveis estão desocupados e contam com infraestrutura urbana básica: abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica e vias pavimentadas.
Regras e procedimentos de compra
Os lances ocorrem exclusivamente pelo site da MGI. As propriedades serão negociadas no estado em que se encontram, sob a modalidade ad corpus, termo do direito imobiliário referente à aquisição do bem como um todo.
A MGI recomenda a realização de vistoria prévia. Os interessados devem checar a situação documental, física, jurídica e urbanística de cada lote nos cartórios de registro de imóveis e na prefeitura.
O comprador assume eventuais custos com desmembramento de terrenos, demarcações, levantamentos topográficos, averbações de benfeitorias pendentes e atualização cadastral. Para as casas e o terreno no Jardim Vitória, a orientação exige consulta aos órgãos públicos sobre regras de parcelamento, uso do solo, tombamento e proteção patrimonial.
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Dúvidas sobre o certame podem ser enviadas para o e-mail vendas@mgipar.com.br ou informadas pelos telefones (31) 3915-4858 e (31) 97320-0480, canal que também recebe mensagens via WhatsApp.