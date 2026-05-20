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MAIS DE R$ 24 MILHÕES EM BENS

Governo de Minas leiloa 20 imóveis: lance inicial chega a quase R$ 11 mi

Somente em Belo Horizonte, há seis à venda, com lances iniciais que variam de R$ 285 mil a R$ 4,05 milhões

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Estado de Minas
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20/05/2026 23:52 - atualizado em 20/05/2026 23:54

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Na imagem, a Cidade Administrativa, sede do governo de Minas
Na imagem, a Cidade Administrativa, sede do governo de Minas crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

O governo de Minas vai leiloar 20 imóveis do estado, que somam R$ 24,2 milhões. O edital foi publicado nesta quarta-feira (20/5). Os valores iniciais dos lances variam entre R$ 16 mil e quase R$ 11 milhões. 

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O valor mais alto para o lance mínimo inicial (R$ 10.990.000) visa à venda de um prédio com área de 3.364,00 m² em Uberlândia, na região do Triângulo. O imóvel localizado na Avenida Floriano Peixoto, nº 1548, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, está ocupado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

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Conforme consta no edital, a corporação concordou com a disponibilização do prédio e solicitou prazo de 90 dias para desocupação, a contar da data na qual o prédio for arrematado. 

O certame inclui ainda terrenos, lotes urbanos, salas comerciais e imóveis residenciais. Além de Uberlândia, os itens à venda estão localizados em Belo Horizonte, Uberaba, Lagoa da Prata, Manhuaçu, Divinópolis, Montes Claros, Ubá e Patos de Minas. 

A listagem completa dos bens disponibilizados pelo estado está disponível no edital. Somente em Belo Horizonte, há seis à venda, com lances iniciais que variam de R$ 285 mil a R$ 4,05 milhões. Confira a seguir: 

Seis imóveis em BH integram leilão do governo
Seis imóveis em BH integram leilão do governo Seis imóveis em BH integram leilão do governo

O governo disse que as vendas caracterizam uma "destinação eficiente aos ativos que não possuem mais utilidade pública". 

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"Essa é uma medida estratégica para aprimorar a gestão dos recursos públicos, já que reduz os custos com manutenção e possíveis encargos judiciais, ao mesmo tempo em que viabiliza a destinação de recursos para as principais políticas públicas do estado", afirmou. 

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