Zoom Avança Estratégia de IA com Nova Camada de Contexto Unificada que Ajuda a Transformar Conversas de Reuniões em Trabalho Concluído

SAN JOSE, Califórnia, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoje, na conferência anual para clientes Zoomtopia, a Zoom Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), plataforma líder focada em IA para conexão humana, apresentou a Unified Context Layer (Camada de Contexto Unificada) e novos produtos com recursos baseados em inteligência artificial. As novas ofertas transformam o contexto rico de reuniões em entregas significativas, acelerando a produtividade das empresas.

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Conversas de negócios impulsionam decisões críticas e constroem o histórico do cliente no dia a dia. Uma interação com o cliente pode começar em reunião, continuar por telefone e prosseguir em conversas por chat. Mas, quando esse contexto está espalhado por vários aplicativos, pessoas e agentes de IA perdem a continuidade das informações. Com isso, equipes gastam muito tempo tentando entender o que aconteceu, quando aconteceu e o que deve ser feito a respeito.

A nova Unified Context Layer preenche essa lacuna, vinculando histórico de conversas a documentos e dados relevantes. Juntas, essas fontes oferecem a pessoas e agentes de IA uma visão mais completa do trabalho e das próximas etapas a serem seguidas.

Essa nova camada reúne conversas e atividades em tempo real no Zoom e em aplicativos de terceiros conectados. O recurso garante a pessoas e agentes de IA acesso ao contexto de negócios que, de outra forma, seria perdido ou ficaria isolado. Configurações e controles personalizáveis gerenciam o acesso a essas informações. Paralelamente, a coordenação entre agentes de IA transforma o contexto de negócios em insights acionáveis.

O Zoom consolida-se como um sistema de ação com a adoção de ferramentas de IA em grande escala por organizações de todos os portes.

O número de clientes do Zoom Virtual Agent aumentou 256%, e profissionais que utilizam ferramentas de IA da plataforma relatam concluir tarefas duas vezes mais rapidamente. Além disso, 72% apontam impacto alto ou extremamente alto nos negócios, em comparação à média de mercado de 63% 2. A Zoom espera ultrapassar US$ 5 bilhões em receita anual este ano.

Com presença corporativa crescente em diversos setores, que vão da saúde a serviços financeiros, passando por varejo e educação, a empresa avança na visão de produtividade no local de trabalho, na qual a linha divisória entre conversação e execução se torna cada vez mais tênue.

"Modelos de IA são tão eficazes quanto a compreensão que possuem sobre o negócio, e esse contexto faz toda a diferença", disse Eric Yuan, fundador e CEO do Zoom. “Experiências de produto fragmentadas isolam conversas, atrasam decisões e prejudicam empresas. Hoje, com a Unified Context Layer, lançamos as bases para um sistema de ação projetado para transformar conversas em trabalho concluído.”

“Equipes têm as informações de que precisam, mas os dados geralmente estão dispersos em reuniões, anotações e sistemas diferentes”, disse Christine Sarros, vice-presidente sênior de Engenharia Empresarial da Oracle Cloud Infrastructure. “As novas soluções do Zoom reúnem esse contexto, garantindo que equipes participem de conversas com clientes com uma compreensão mais clara do que foi discutido, do que foi decidido e das próximas etapas a serem seguidas. Vemos uma oportunidade de gastar menos tempo reconstruindo o histórico e mais tempo impulsionando o sucesso dos clientes para seguir em frente.”

Na Zoomtopia, o Zoom dá vida a essa visão com inovações em colaboração, IA, experiência do cliente e eventos. Os anúncios abaixo mostram como essas soluções conectam o contexto de negócios a ferramentas e fluxos de trabalho que as pessoas realmente utilizam para realizar tarefas.

Oferta de contexto a pessoas e agentes de IA para transformar conversas em ações

Cada reunião, conversa e documento deixa um rastro de discussões, decisões e tarefas. A Unified Context Layer do Zoom acessa essas informações para possibilitar que pessoas e agentes de IA passem rapidamente do contexto à clareza e à ação.

A Unified Context Layer torna o trabalho ainda mais eficiente quando usada com recursos recém-lançados:

Acompanhar reunião: Transcrições e resumos personalizados para usuários que perdem reuniões inteiras ou parte delas. (Previsão para dezembro de 2026.)

Transcrições e resumos personalizados para usuários que perdem reuniões inteiras ou parte delas. (Previsão para dezembro de 2026.) Notas enriquecidas: Vinculação de telas compartilhadas, slides, gráficos e chats durante reuniões a momentos relevantes em transcrições pesquisáveis. (Previsão para novembro de 2026.)

Vinculação de telas compartilhadas, slides, gráficos e chats durante reuniões a momentos relevantes em transcrições pesquisáveis. (Previsão para novembro de 2026.) Integrações de hardware do recurso My Notes: Extensão do recurso My Notes para conversas presenciais por meio de novos dispositivos da DTEN e da Bota. (Previsão para novembro de 2026 e T1 de 2027, respectivamente.)

Extensão do recurso My Notes para conversas presenciais por meio de novos dispositivos da DTEN e da Bota. (Previsão para novembro de 2026 e T1 de 2027, respectivamente.) Fluxos de trabalho do My Notes: Conversão de resumos de reuniões em tarefas de acompanhamento em ferramentas do dia a dia, como Zoom Chat e Salesforce, com fluxos prontos para equipes de vendas, marketing e TI, ou fluxos personalizados criados ao descrever o que automatizar em linguagem natural, sem necessidade de criador de fluxos separado. (Previsão para outubro de 2026.)

Conversão de resumos de reuniões em tarefas de acompanhamento em ferramentas do dia a dia, como Zoom Chat e Salesforce, com fluxos prontos para equipes de vendas, marketing e TI, ou fluxos personalizados criados ao descrever o que automatizar em linguagem natural, sem necessidade de criador de fluxos separado. (Previsão para outubro de 2026.) Nova experiência do Zoom Chat: Experiência de chat renovada, projetada para destacar conversas relevantes e trazer agentes de IA diretamente para discussões, a fim de tomar medidas com base em controles definidos pelo administrador. (Previsão para dezembro de 2026.)

Experiência de chat renovada, projetada para destacar conversas relevantes e trazer agentes de IA diretamente para discussões, a fim de tomar medidas com base em controles definidos pelo administrador. (Previsão para dezembro de 2026.) Equipes de agentes do ZoomMate: Agentes de IA especializados que trabalham juntos em uma equipe de IA para agilizar a execução de tarefas. (Disponível agora.)

Levar recursos do Zoom para ferramentas de IA que empresas já usam

Desenvolvedores e os agentes de IA agora podem acessar recursos do Zoom fora do aplicativo. Por meio de APIs e servidores de Model Context Protocol (MCP), equipes podem conectar ações de agendamento, transcrição, busca, administração e central de atendimento a outros ambientes e fluxos de trabalho de IA. Os destaques incluem:

Servidores MCP: Com novos servidores MCP em todo o portfólio, desenvolvedores e agentes de IA coordenam ações fora da interface de usuário da plataforma. (Disponível agora.)

Com novos servidores MCP em todo o portfólio, desenvolvedores e agentes de IA coordenam ações fora da interface de usuário da plataforma. (Disponível agora.) Conexões com IA Assistants: Utilização de recursos compatíveis do Zoom em ambientes de IA, incluindo Claude, Codex, Copilot e Muse. (Previsão para outubro de 2026.)

Utilização de recursos compatíveis do Zoom em ambientes de IA, incluindo Claude, Codex, Copilot e Muse. (Previsão para outubro de 2026.) APIs de Busca e Perguntas: Consulta à Unified Context Layer do Zoom diretamente de Claude, GPT, Codex, Muse, MS Copilot, Gemini e Slackbot, bem como de agentes compatíveis com MCP. (Disponível agora.)

Consulta à Unified Context Layer do Zoom diretamente de Claude, GPT, Codex, Muse, MS Copilot, Gemini e Slackbot, bem como de agentes compatíveis com MCP. (Disponível agora.) Servidor MCP do administrador do Zoom: Execução de tarefas administrativas de forma conversacional. (Previsão para outubro de 2026.)

Redução de barreiras para uma conversa natural e envolvente

Para possibilitar que usuários deem o melhor de si em reuniões, o Zoom torna conversas mais claras, naturais e inclusivas, com a IA gerando resultados significativos. Essas melhorias fortalecem a base para a Unified Context Layer com:

Voice Translator: Uso do recurso “Translate Me” para tradução do áudio dos palestrantes para todos os participantes com a versão sintetizada da própria voz, projetada para preservar a naturalidade. (Previsão para outubro de 2026.)

Uso do recurso “Translate Me” para tradução do áudio dos palestrantes para todos os participantes com a versão sintetizada da própria voz, projetada para preservar a naturalidade. (Previsão para outubro de 2026.) Correção da Postura: Ajuste sutil do vídeo quando o participante desvia o olhar, projetado para manter a aparência de atenção direcionada à câmera. (Previsão para dezembro de 2026.)

Ajuste sutil do vídeo quando o participante desvia o olhar, projetado para manter a aparência de atenção direcionada à câmera. (Previsão para dezembro de 2026.) Aprimorar minha Voz: Alteração da voz com suavização de sotaque em tempo real, garantindo que falantes sejam ouvidos de forma mais clara e natural. (Previsão para dezembro de 2026.)

Alteração da voz com suavização de sotaque em tempo real, garantindo que falantes sejam ouvidos de forma mais clara e natural. (Previsão para dezembro de 2026.) Compartilhamento de tela de alta qualidade: Suporte de mídia aprimorado para compartilhamento de tela a 60 quadros por segundo. (Disponível agora.)

Suporte de mídia aprimorado para compartilhamento de tela a 60 quadros por segundo. (Disponível agora.) Agente de IA para reuniões ao vivo: Assistência proativa em reuniões para encontrar respostas, manter discussões dentro do cronograma e estimular o engajamento. (Previsão para T1 de 2027.)

Leve o histórico do cliente de uma interação para a outra

O atendimento ao cliente falha quando consumidores precisam se repetir constantemente e agentes precisam reconstruir interações anteriores. O Zoom CX estende o contexto compartilhado do cliente por diversos canais, incluindo agentes humanos e de IA, oferecendo visão ampla do passado e do presente para embasar tomadas de decisão. Os destaques incluem:

Perfis de clientes: Incorporação de perfis dinâmicos de clientes ao Zoom CX com contexto em tempo real em todos os canais e interações. (Previsão para novembro de 2026.)

Incorporação de perfis dinâmicos de clientes ao Zoom CX com contexto em tempo real em todos os canais e interações. (Previsão para novembro de 2026.) Inteligência de transcrições do CX Insights: Classificação automática de transcrições de chamadas, chats e e-mails, possibilitando consultas em linguagem natural juntamente com dados operacionais, como tempo de atendimento, fila e resultado. (Previsão para novembro de 2026.)

Classificação automática de transcrições de chamadas, chats e e-mails, possibilitando consultas em linguagem natural juntamente com dados operacionais, como tempo de atendimento, fila e resultado. (Previsão para novembro de 2026.) Zoom Virtual Agent – Quiosque: Autoatendimento com tecnologia de IA em lojas físicas por meio de agentes de quiosque com a marca, resolvendo solicitações de clientes no local sem depender da equipe do estabelecimento. (Previsão para novembro de 2026.)

Dar a empresas controle com a expansão de tarefas por IA

O Zoom adiciona novos controles de gerenciamento para administradores supervisionarem atividades de IA em toda a conta, respeitando proteções e políticas de classificação de dados existentes dos clientes. Os destaques incluem:

Gerenciamento centralizado de IA: Maior controle para administradores sobre como os recursos de IA são configurados e usados em toda a organização. (Previsão para dezembro de 2026.)

Maior controle para administradores sobre como os recursos de IA são configurados e usados em toda a organização. (Previsão para dezembro de 2026.) Rótulos de confidencialidade: Sincronização com rótulos de confidencialidade do Microsoft Purview ou criação de rótulos nativos na plataforma, para a aplicação automática de políticas com base na confidencialidade de reuniões e conteúdo. (Disponível agora para clientes selecionados do Zoom Workplace.)

Sincronização com rótulos de confidencialidade do Microsoft Purview ou criação de rótulos nativos na plataforma, para a aplicação automática de políticas com base na confidencialidade de reuniões e conteúdo. (Disponível agora para clientes selecionados do Zoom Workplace.) Proteções de IA: Definição de regras no nível da conta para determinar o que a inteligência artificial pode gerar ou usar em respostas. (Previsão para T1 de 2027.)

Definição de regras no nível da conta para determinar o que a inteligência artificial pode gerar ou usar em respostas. (Previsão para T1 de 2027.) Detecção de risco de Deepfake: Introdução de ferramentas de detecção de riscos de deepfake projetadas para sinalizar possíveis mídias sintéticas em cenários de contratação, experiência do cliente e reuniões. (Previsão para dezembro de 2026.)

Introdução de ferramentas de detecção de riscos de deepfake projetadas para sinalizar possíveis mídias sintéticas em cenários de contratação, experiência do cliente e reuniões. (Previsão para dezembro de 2026.) Suporte do Zoom Compliance Manager para My Notes e Zoom Canvas: Arquivamento e monitoramento de resumos, anotações e documentos gerados por IA para o cumprimento de requisitos de retenção e supervisão da organização 3. (Previsão para janeiro de 2027.)

Ampliação do valor comercial dos eventos para além da sessão de encerramento

A maior parte do que acontece em um evento ao vivo desaparece no momento do encerramento. O Zoom Events oferece recursos avançados de IA para planejamento de eventos, criação de conteúdo e análises. Recursos eliminam o trabalho pesado da preparação e prolongam o valor do conteúdo muito depois do término das sessões. Os destaques incluem:

Content Studio: Transformação de gravações em bibliotecas de recursos multilíngues e multiformato. (Previsão para outubro de 2026.)

Transformação de gravações em bibliotecas de recursos multilíngues e multiformato. (Previsão para outubro de 2026.) Configuração agêntica de eventos: Utilização de inteligência artificial agêntica para configuração de detalhes do evento, desde sessões até inscrições, antes do lançamento. (Previsão para novembro de 2026.)

Utilização de inteligência artificial agêntica para configuração de detalhes do evento, desde sessões até inscrições, antes do lançamento. (Previsão para novembro de 2026.) Análise de IA para eventos: Consulta a dados de eventos em linguagem simples, avaliação de engajamento e geração de relatórios compartilháveis, com redução significativa no tempo de análise pós-evento. (Disponível agora.)

Em conjunto, os lançamentos de hoje representam um passo significativo para o Zoom se consolidar como sistema de ação para o trabalho moderno, conectando conversas às etapas seguintes em todas as funções e setores. Para obter mais informações sobre os anúncios da Zoomtopia 2026, visite a sala de imprensa do Zoom.

Sobre o Zoom

Zoom (NASDAQ: ZM) é um sistema de ação para o trabalho moderno, que transforma colaboração em tempo real em resultados concretos. De empreendedores a empresas globais, os clientes escolhem a plataforma para colaborar, se comunicar e gerar resultados de forma integrada em reuniões, chamadas telefônicas, centrais de atendimento e muito mais — tudo com a assistência integrada da IA do Zoom. Fundado em 2011, Zoom está localizado em San José, CA. Para mais informações, visite zoom.com.

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1 2QFY27 Earnings Report

2 De acordo com o Estudo de ROI da GenAI de 2026 da Zoom (uma pesquisa quantitativa com 500 profissionais do conhecimento sediados nos EUA).

3 O Zoom Compliance Manager não substitui uma análise jurídica ou de conformidade independente.

Zoom Public Relations

Lacretia Taylor

press@zoom.us



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