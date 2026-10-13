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Lubrizol lança a família de produtos ZYRA™ para tecnologias de formulação agrícola para o cuidado de cultivos

As soluções agrícolas da Lubrizol trazem décadas de ciência de formulação e expertise em química especializada para as necessidades em constante evolução dos formuladores de produtos para o cuidado de cultivos.A família de produtos ZYRA™ ajuda os fabricantes agrícolas a melhorar o desempenho, a estabilidade e a eficiência das formulações em uma ampla gama de aplicações.Da proteção de cultivos e nutrição vegetal ao tratamento de sementes e produtos biológicos, a Lubrizol trabalha em parceria com seus clientes para simplificar a complexidade das formulações e acelerar a inovação.

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Repórter
13/10/2026 11:32

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A agricultura é fundamental para a segurança alimentar global, o desenvolvimento econômico e o uso responsável dos recursos naturais. À medida que o setor responde ao crescimento populacional, à volatilidade climática, à evolução das regulamentações e às crescentes expectativas de produtividade e sustentabilidade, a inovação em toda a cadeia de valor agrícola nunca foi tão importante.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261012290102/pt/

Lubrizol’s agriculture solutions bring decades of formulation science and specialty chemistry expertise to the evolving needs of crop care formulators

Lubrizol’s agriculture solutions bring decades of formulation science and specialty chemistry expertise to the evolving needs of crop care formulators

Hoje, a Lubrizol anunciou sua entrada no setor de cuidados com cultivos do mercado agrícola com o lançamento da família de produtos ZYRA™. Essa expansão estratégica leva os quase 100 anos de experiência da Lubrizol em química especializada e formulação para a agricultura, com tecnologias e recursos técnicos projetados para ajudar os clientes a desenvolver soluções mais eficazes, resilientes e sustentáveis ??em proteção de cultivos, nutrição de plantas, tratamento de sementes e produtos biológicos.

“A agricultura representa uma importante oportunidade de crescimento a longo prazo para a Lubrizol e uma extensão natural da ciência, da experiência em formulação e da colaboração com o cliente que definem nosso negócio. Ao trazer esses recursos comprovados para a cadeia de valor agrícola, pretendemos ajudar os clientes a enfrentar desafios de formulação cada vez mais complexos e contribuir para soluções mais produtivas e resilientes”, disse Eduardo Pedreira, presidente da Lubrizol Surface Sciences.

O portfólio ZYRA™ inclui cinco plataformas tecnológicas complementares, concebidas para abordar os principais desafios de formulação em aplicações agrícolas:

  • Os hiperdispersantes ZYRA™sperse umedecem, trituram e estabilizam os ativos, sendo ideais para formulações de alta concentração
  • Os modificadores de reologia ZYRA™flow proporcionam poder de suspensão em baixas concentrações
  • Os emulsificantes ZYRA™mul criam interfaces estáveis ??para emulsões e suspensões-emulsões.
  • Os agentes umectantes e agentes umectantes ZYRA™wet controlam a molhagem e a cobertura
  • Os ligantes e formadores de filme ZYRA™fix controlam a retenção da pulverização, a adesividade, a remoção de poeira, a abrasão e o escoamento

Para saber mais sobre a família de produtos ZYRA™, faça o download da versão mais recente do Catálogo de Soluções Agrícolas.

Atendendo às demandas da próxima geração de formulações

As formulações agrícolas atuais enfrentam crescentes exigências técnicas e comerciais. Os clientes desejam maior desempenho e eficiência, os órgãos reguladores estão a tornar mais rigorosas as regras sobre quais coformulantes podem ser utilizados e os fabricantes precisam de produtos que se mantenham estáveis ??e escaláveis ??desde o desenvolvimento até à produção. Satisfazer estas expectativas exige mais do que ingredientes individuais. Exige um parceiro com a experiência em formulação necessária para simplificar a complexidade e ajudar a levar produtos robustos ao mercado.

“Os formuladores agrícolas estão a ser solicitados a alcançar um melhor desempenho, ao mesmo tempo que lidam com uma maior complexidade técnica, regulamentar e operacional. O nosso papel é trabalhar em conjunto com os clientes desde a fase inicial de formulação até à ampliação para escala comercial, combinando conhecimento de aplicação, dados comparativos e suporte técnico para os ajudar a desenvolver soluções que possam validar e lançar no mercado com confiança. ZYRA™ é a primeira expressão dessa abordagem, começando com tecnologias concebidas em torno de necessidades reais de formulação”, afirmou Fernando Vinagre, diretor global de Negócios para a Agricultura.

Criado para a agricultura, com o respaldo de décadas de ciência de formulação

A família de produtos ZYRA™ integra a experiência em formulação da Lubrizol num portfólio desenvolvido especificamente para a agricultura. Cada versão de lançamento inclui estudos técnicos, orientações de aplicação e pontos de partida para a formulação. A Lubrizol Agriculture Solutions trabalha com os clientes em quatro etapas: diagnóstico do desafio de formulação, formulação a partir de pontos de partida e orientações sobre taxas de aplicação, validação do desempenho em comparação com benchmarks e escalonamento para produção comercial com suporte de fabricação e fornecimento.

A família de produtos ZYRA™ está disponível comercialmente. Amostras e suporte técnico podem ser solicitados aqui.

Saiba mais

Acesse lubrizol.com/agriculture para baixar o folheto, solicitar amostras e entrar em contato com um especialista em formulação da Lubrizol.

Sobre a Lubrizol Corporation

A Lubrizol, uma empresa da Berkshire Hathaway, é uma companhia de base científica cuja química especializada oferece soluções sustentáveis ??para promover a mobilidade, melhorar o bem-estar e aprimorar a vida moderna. Todos os dias, os inovadores da Lubrizol empenham-se em criar valor extraordinário para os clientes na intersecção entre ciência, necessidades do mercado e sucesso nos negócios, impulsionando descobertas e criando soluções inovadoras que melhoram a vida e fazem o mundo funcionar melhor. Fundada em 1928, a Lubrizol possui alcance global e presença local, contando com mais de 100 instalações de fabricação, escritórios de vendas e técnicos, e mais de 7.000 colaboradores em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.Lubrizol.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Contato para a Imprensa

Erin Flash, Diretora de Comunicação de Marketing

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Erin.Flash@Lubrizol.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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