Lubrizol lança a família de produtos ZYRA™ para tecnologias de formulação agrícola para o cuidado de cultivos

A agricultura é fundamental para a segurança alimentar global, o desenvolvimento econômico e o uso responsável dos recursos naturais. À medida que o setor responde ao crescimento populacional, à volatilidade climática, à evolução das regulamentações e às crescentes expectativas de produtividade e sustentabilidade, a inovação em toda a cadeia de valor agrícola nunca foi tão importante.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261012290102/pt/

Lubrizol’s agriculture solutions bring decades of formulation science and specialty chemistry expertise to the evolving needs of crop care formulators

Hoje, a Lubrizol anunciou sua entrada no setor de cuidados com cultivos do mercado agrícola com o lançamento da família de produtos ZYRA™. Essa expansão estratégica leva os quase 100 anos de experiência da Lubrizol em química especializada e formulação para a agricultura, com tecnologias e recursos técnicos projetados para ajudar os clientes a desenvolver soluções mais eficazes, resilientes e sustentáveis ??em proteção de cultivos, nutrição de plantas, tratamento de sementes e produtos biológicos.

“A agricultura representa uma importante oportunidade de crescimento a longo prazo para a Lubrizol e uma extensão natural da ciência, da experiência em formulação e da colaboração com o cliente que definem nosso negócio. Ao trazer esses recursos comprovados para a cadeia de valor agrícola, pretendemos ajudar os clientes a enfrentar desafios de formulação cada vez mais complexos e contribuir para soluções mais produtivas e resilientes”, disse Eduardo Pedreira, presidente da Lubrizol Surface Sciences.

O portfólio ZYRA™ inclui cinco plataformas tecnológicas complementares, concebidas para abordar os principais desafios de formulação em aplicações agrícolas:

Os hiperdispersantes ZYRA™sperse umedecem, trituram e estabilizam os ativos, sendo ideais para formulações de alta concentração

Os modificadores de reologia ZYRA™flow proporcionam poder de suspensão em baixas concentrações

Os emulsificantes ZYRA™mul criam interfaces estáveis ??para emulsões e suspensões-emulsões.

Os agentes umectantes e agentes umectantes ZYRA™wet controlam a molhagem e a cobertura

Os ligantes e formadores de filme ZYRA™fix controlam a retenção da pulverização, a adesividade, a remoção de poeira, a abrasão e o escoamento

Para saber mais sobre a família de produtos ZYRA™, faça o download da versão mais recente do Catálogo de Soluções Agrícolas.

Atendendo às demandas da próxima geração de formulações

As formulações agrícolas atuais enfrentam crescentes exigências técnicas e comerciais. Os clientes desejam maior desempenho e eficiência, os órgãos reguladores estão a tornar mais rigorosas as regras sobre quais coformulantes podem ser utilizados e os fabricantes precisam de produtos que se mantenham estáveis ??e escaláveis ??desde o desenvolvimento até à produção. Satisfazer estas expectativas exige mais do que ingredientes individuais. Exige um parceiro com a experiência em formulação necessária para simplificar a complexidade e ajudar a levar produtos robustos ao mercado.

“Os formuladores agrícolas estão a ser solicitados a alcançar um melhor desempenho, ao mesmo tempo que lidam com uma maior complexidade técnica, regulamentar e operacional. O nosso papel é trabalhar em conjunto com os clientes desde a fase inicial de formulação até à ampliação para escala comercial, combinando conhecimento de aplicação, dados comparativos e suporte técnico para os ajudar a desenvolver soluções que possam validar e lançar no mercado com confiança. ZYRA™ é a primeira expressão dessa abordagem, começando com tecnologias concebidas em torno de necessidades reais de formulação”, afirmou Fernando Vinagre, diretor global de Negócios para a Agricultura.

Criado para a agricultura, com o respaldo de décadas de ciência de formulação

A família de produtos ZYRA™ integra a experiência em formulação da Lubrizol num portfólio desenvolvido especificamente para a agricultura. Cada versão de lançamento inclui estudos técnicos, orientações de aplicação e pontos de partida para a formulação. A Lubrizol Agriculture Solutions trabalha com os clientes em quatro etapas: diagnóstico do desafio de formulação, formulação a partir de pontos de partida e orientações sobre taxas de aplicação, validação do desempenho em comparação com benchmarks e escalonamento para produção comercial com suporte de fabricação e fornecimento.

A família de produtos ZYRA™ está disponível comercialmente. Amostras e suporte técnico podem ser solicitados aqui.

Saiba mais

Acesse lubrizol.com/agriculture para baixar o folheto, solicitar amostras e entrar em contato com um especialista em formulação da Lubrizol.

Sobre a Lubrizol Corporation

A Lubrizol, uma empresa da Berkshire Hathaway, é uma companhia de base científica cuja química especializada oferece soluções sustentáveis ??para promover a mobilidade, melhorar o bem-estar e aprimorar a vida moderna. Todos os dias, os inovadores da Lubrizol empenham-se em criar valor extraordinário para os clientes na intersecção entre ciência, necessidades do mercado e sucesso nos negócios, impulsionando descobertas e criando soluções inovadoras que melhoram a vida e fazem o mundo funcionar melhor. Fundada em 1928, a Lubrizol possui alcance global e presença local, contando com mais de 100 instalações de fabricação, escritórios de vendas e técnicos, e mais de 7.000 colaboradores em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.Lubrizol.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Erin Flash, Diretora de Comunicação de Marketing

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