APRECESP leva o melhor das estâncias paulistas ao Festuris

O turismo paulista vai desembarcar mais uma vez na Serra Gaúcha. Pelo sexto ano consecutivo, a APRECESP participa da Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris) com estande próprio. E, em 2026, chega maior: o espaço dobrou de tamanho e agora tem 56 metros quadrados. A 38ª edição acontece de 12 a 15 de novembro de 2026, no Serra Park.

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A proposta é apresentar ao Brasil e ao mundo os atrativos das estâncias turísticas de São Paulo. Entre os atrativos estão praias, serras, águas termais, opções gastronômicas, roteiros turísticos e locais de interesse histórico.

As estâncias são municípios reconhecidos por lei estadual pelo seu potencial turístico. Hoje são 78, divididas em quatro categorias: balneárias, climáticas, hidrominerais e turísticas. Juntas, formam um mapa de experiências que cobre todo o estado.

Doze estâncias em Gramado

Neste ano, 12 estâncias estarão presentes no estande, com equipes próprias ou com material de divulgação. São elas: Águas de São Pedro, Monte Alegre do Sul, Amparo, Eldorado, Bananal, São Bento do Sapucaí, Ibirá, Atibaia, São Roque, Apiaí, Barra do Turvo e Ribeirão Pires.

A lista é um retrato da variedade paulista. Águas de São Pedro e Ibirá representam o turismo das águas. Amparo e Monte Alegre do Sul trazem o Circuito das Águas Paulista. São Bento do Sapucaí leva a Serra da Mantiqueira. Bananal apresenta a história do Vale do Café. Do Vale do Ribeira vêm Eldorado e Apiaí, com cavernas e muita natureza, e Barra do Turvo, destino para quem busca turismo de aventura. Atibaia e São Roque são destinos certos para o fim de semana. Ribeirão Pires completa o time, com a Represa Billings.

As equipes presentes vão conversar com agentes, operadores e imprensa e apresentar roteiros. As demais estarão representadas por folhetos e materiais.

Parceria estratégica com o Visite São Paulo

Em 2026, a APRECESP terá uma companhia especial. O Visite São Paulo Convention Bureau, parceiro histórico da associação, vai dividir o estande em Gramado. A presença conjunta fortalece a representatividade das estâncias e da própria entidade.

Criado em 1983 como São Paulo Convention & Visitors Bureau, o Visite São Paulo foi o primeiro convention bureau do Brasil. Mantido pela Fundação 25 de Janeiro, atua há mais de 40 anos na promoção do turismo, dos eventos e dos negócios no estado. Em 2024, unificou suas marcas e passou a se chamar Visite São Paulo Convention Bureau.

Para o presidente executivo do Visite São Paulo, Toni Sando, a parceria reforça a importância do trabalho conjunto: "A participação do Visite São Paulo no Festuris, em Gramado, ao lado da APRECESP e com o apoio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, reforça a importância da atuação conjunta na promoção dos nossos destinos. São Paulo tem uma diversidade extraordinária de experiências nas estâncias, que vão muito além dos negócios e eventos, reunindo cultura, gastronomia, natureza, lazer e entretenimento. Nossa presença na feira é uma oportunidade de fortalecer relacionamentos com o mercado, ampliar oportunidades de negócios e mostrar que o turismo é uma atividade econômica que movimenta toda a cadeia produtiva. Mais do que promover destinos, queremos transformar visitantes em novas oportunidades de desenvolvimento para São Paulo."

Uma versão pocket da Expo Turismo Paulista

O estande é uma versão pocket, ou seja, resumida, da Expo Turismo Paulista. O evento foi criado pela APRECESP e realizado pela primeira vez em abril de 2026, durante o Congresso de Municípios da Associação Paulista de Municípios (APM). E foi um sucesso, com todas as estâncias representadas. O público conheceu manifestações turísticas, provou receitas de chefs renomados e descobriu produtos artesanais de cada cidade. Em Gramado, o formato é mais enxuto, mas o espírito é o mesmo: reunir as estâncias em um só lugar.

"A Expo Turismo Paulista mostrou a força das nossas estâncias quando elas estão juntas. Levar uma versão pocket dessa experiência ao Festuris é apresentar ao Brasil, em um só espaço, a diversidade e a autenticidade dos destinos paulistas", destaca a gerente de relações institucionais e comerciais da APRECESP, Márcia Azeredo.

Nos 56 m² do estande, o destaque é um mapa com as 78 estâncias que integram a APRECESP. Nos painéis, imagens de atrativos de algumas delas convidam o público a viajar pelo estado. Uma área de convivência completa o espaço.

Uma das maiores vitrines do turismo no Brasil

O Festuris é uma feira internacional e uma das principais plataformas de negócios turísticos da América Latina. Em 2025, reuniu 17 mil participantes, 15% a mais do que no ano anterior. Foram mais de 2.500 marcas, 400 estandes e representantes de 64 destinos internacionais. Os negócios gerados chegaram a R$ 552 milhões.

Em 2026, a feira terá espaços dedicados à América Latina e ao Caribe. Argentina, Portugal, Alemanha, Itália e Emirados Árabes Unidos estão na programação, e o Japão faz sua estreia. Para as estâncias, é a chance de chegar a operadores e compradores de outros países, sobretudo dos vizinhos latino-americanos.

A relação da APRECESP com a feira vai além do estande. Em 2024, Márcia Azeredo recebeu o título de Amiga do Festuris.

"Estar no Festuris pelo sexto ano seguido com estande próprio mostra o nosso compromisso com o turismo paulista. Levamos a Gramado o que as estâncias têm de melhor: os roteiros, as paisagens e a hospitalidade de cada destino. Feiras como essa aproximam nossas cidades de quem vende e de quem escolhe viagens no Brasil e no exterior", afirma o presidente da APRECESP, João Victor Barboza.

Serviço

38º Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado

Data: 12 a 15 de novembro de 2026

Local: Serra Park – Gramado (RS)

Estande APRECESP | Turismo Paulista: 56 m²

Sobre a APRECESP

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Desde 1985, a Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (APRECESP) representa as 78 estâncias turísticas paulistas. A entidade atua em três frentes: representação político-institucional, capacitação, além da promoção e divulgação dos destinos.