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MUDANÇAS

Túnel debaixo do mar reduzirá viagem de 1 hora para 5 minutos; veja projeto

Primeira megaestrutura do tipo no Brasil ligará Santos e Guarujá e dará acesso ao sistema da BR-101: conheça a obra de R$ 6,8 bilhões

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
01/10/2026 12:21

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Túnel debaixo do mar reduzirá viagem de 1 hora para 5 minutos; veja projeto
Futuro túnel ligará Santos e Guarujá, reduzindo o tempo de travessia e beneficiando o transporte de veículos crédito: Freepik

Uma das maiores obras de infraestrutura do Brasil promete transformar uma travessia que hoje consome quase uma hora em um percurso de menos de cinco minutos. O projeto prevê a construção do primeiro túnel imerso do país, que ligará Santos e Guarujá com seis faixas para veículos.

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A estrutura terá aproximadamente 1,5 quilômetro de extensão, dos quais 870 metros ficarão submersos sob o canal do Estuário de Santos. O local é utilizado diariamente por navios que acessam o maior porto do Brasil.


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Com investimento estimado de R$ 6,8 bilhões, o cronograma prevê o início das obras em 2027 e a inauguração em 2031. Atualmente, o empreendimento está na fase de projetos, licenciamentos e preparação das áreas de construção.


Viagem de 50 minutos em menos de cinco


Atualmente, a ligação entre as duas cidades depende de balsas ou de um percurso rodoviário muito mais longo. A concessionária responsável calcula que a nova estrutura reduzirá a travessia de cerca de 50 minutos para menos de cinco. Em horários de pico, o trajeto atual por estrada ultrapassa uma hora.


A mudança beneficiará principalmente trabalhadores e empresas que circulam diariamente entre os dois lados do Porto de Santos, eliminando a dependência das balsas, que estão sujeitas a filas e condições operacionais.


Conexão com acesso à BR-101


O projeto inclui a construção de um novo acesso à Rodovia Cônego Domênico Rangoni no lado do Guarujá. Essa ligação, com cerca de dois quilômetros, conectará o sistema viário do túnel à rodovia.


É por meio dessa malha que o empreendimento se conecta ao corredor rodoviário de acesso à BR-101, a Rio-Santos. O túnel não desembocará diretamente na BR-101, mas a ligação se dará pelo sistema conectado à Cônego Domênico Rangoni.


Como o túnel será construído


A técnica de construção é um dos destaques do projeto. Em vez de máquinas perfurando o subsolo, a obra utilizará módulos de concreto fabricados em uma doca seca. Após testadas, essas estruturas serão rebocadas flutuando até o local definitivo.


No local, as peças serão posicionadas sobre uma trincheira aberta no fundo do canal. Os blocos serão afundados de forma controlada, encaixados e conectados. Ao fim do processo, areia e pedras protegerão a estrutura, permitindo que os veículos passem por dentro enquanto navios navegam vários metros acima.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria


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