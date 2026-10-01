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A disputa entre Bia Kicis e Leila do Vôlei chega à Justiça Eleitoral

Subtítulo: Decisão manda candidata do PL apagar vídeo com acusações contra a senadora e fixa multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
01/10/2026 17:11

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A disputa entre Bia Kicis e Leila do Vôlei chega à Justiça Eleitoral
A disputa entre Bia Kicis e Leila do Vôlei chega à Justiça Eleitoral crédito: Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O juiz auxiliar Carlos Alberto Martins Filho, do TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral), determinou que a deputada Bia Kicis (PL) retire, em até 24 horas, um vídeo em que acusa Leila do Vôlei (PDT) de mentir e afirmar que integrantes da equipe da senadora teriam sido “condenados por corrupção”. Segundo a decisão, a publicação apresentou a acusação como fato comprovado, e não como opinião ou questionamento, apontando possível imputação “inverídica ou gravemente descontextualizada”. A ordem prevê multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento. De acordo com as recentes pesquisas, Bia e Leila disputam “voto a voto” a segunda cadeira ao Senado na eleição deste ano.

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A decisão se soma a outras medidas recentes envolvendo a campanha de Bia. Na segunda-feira, 28, o TRE-DF determinou a retirada de outdoors da loja Bia Brasil, por entender que havia indícios de propaganda eleitoral em benefício da candidata homônima, e fixou multa de R$ 20 mil por dia. No dia seguinte, o ministro Flávio Dino, do TSE< encaminhou ao TRE-DF e ao Ministério Público Eleitoral uma denúncia do PSOL sobre a possível utilização de uma emenda de R$ 250 mil da deputada federal destinada ao Instituto Viver-Brasil, que é do mesmo dono da Bia Brasil. Os casos ainda estão sujeitos ao contraditório e à análise definitiva da Justiça.

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