Bruce Willis teve um complexo de luxo de três hectares no Caribe, e a trajetória da propriedade inclui uma negociação de US$ 27 milhões nas Ilhas Turcas e Caicos

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Bruce Willis, que completou 71 anos em 2026, já foi dono de um dos refúgios privados mais exclusivos das Ilhas Turcas e Caicos. No ano 2000, o ator comprou um terreno de 3 hectares em Parrot Cay e dedicou os quatro anos seguintes à construção de um complexo de luxo no local.

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Quase duas décadas depois, a propriedade caribenha foi colocada à venda por 33 milhões de dólares e acabou sendo negociada por 27 milhões, após cinco meses no mercado.

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Um paraíso à beira-mar

Uma das quatro piscinas da exclusiva propriedade de Bruce Willis em Parrot Cay, nas Ilhas Turcas e Caicos Divulgação

A propriedade de Bruce Willis ficava em Parrot Cay, uma pequena ilha privada situada entre Providenciales e North Caicos. O terreno adquirido pelo ator, com aproximadamente 7,3 acres, fazia parte do entorno do resort COMO Parrot Cay.

O complexo era formado por três casas com um total de 11 quartos. A estrutura contava ainda com quatro piscinas, 4.500 pés quadrados de espaços externos cobertos e cerca de 17.000 pés quadrados de terraços.

A residência principal dispunha de cinco dormitórios, uma sala de cinema e uma ampla área de estar conectada com o exterior. O quarto principal ocupava todo o andar superior da casa, com um terraço privativo e vista para o oceano.

Lazer e significado pessoal

O local incluía ainda um pavilhão de ioga próximo à praia, um parque infantil com um barco pirata e vários carros para deslocamento pela ilha. A arquitetura combinava grandes espaços abertos com uma estética de inspiração asiática, projetada para aproveitar ao máximo as vistas do Caribe.

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A propriedade também tinha um valor pessoal para o ator. Bruce Willis e Emma Heming renovaram seus votos de casamento na casa de Parrot Cay em 2019, uma década após a cerimônia original e pouco antes de o imóvel ser colocado à venda.