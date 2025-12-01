A carreira de Bruce Willis em 5 filmes que marcaram gerações no cinema
De 'Duro de Matar' a 'O Sexto Sentido', o ator construiu um legado com papéis inesquecíveis; relembre as obras que definiram sua trajetória
A trajetória de Bruce Willis no cinema é revisitada por fãs em todo o mundo, especialmente após as notícias sobre sua saúde. O ator, diagnosticado com demência frontotemporal, construiu um legado com papéis que vão da ação ao suspense, marcando diferentes gerações de espectadores com atuações inesquecíveis.
Seja como o herói improvável ou o homem comum em situações extraordinárias, Willis demonstrou uma versatilidade que o consolidou como um dos grandes nomes de Hollywood. Relembrar seus trabalhos mais icônicos é uma forma de celebrar sua contribuição para a sétima arte. Abaixo, listamos cinco filmes essenciais para entender sua carreira.
Duro de Matar (1988)
Este filme não apenas lançou Bruce Willis ao estrelato global, mas também redefiniu o gênero de ação. No papel do policial John McClane, ele criou um herói vulnerável e sarcástico, diferente dos protagonistas musculosos e invencíveis da época. Preso em um arranha-céu com terroristas, McClane usa sua inteligência e resiliência para sobreviver, tornando-se um ícone cultural instantâneo.
Pulp Fiction: Tempo de Violência (1994)
Na obra-prima de Quentin Tarantino, Willis interpreta Butch Coolidge, um boxeador em fuga da máfia. Sua participação foi fundamental para revitalizar sua carreira, mostrando uma faceta mais séria e dramática. O filme, com sua narrativa não linear e diálogos afiados, tornou-se um marco do cinema independente, e a atuação de Willis é um dos pontos altos da produção.
Armageddon (1998)
Como o líder de uma equipe de perfuradores de petróleo enviados ao espaço para destruir um asteroide, Willis entregou uma de suas atuações mais emocionantes. Harry S. Stamper é um herói da classe trabalhadora, disposto a fazer o sacrifício final pela humanidade. O filme foi um sucesso de bilheteria e consolidou o ator como um astro capaz de liderar grandes produções de apelo popular.
O Sexto Sentido (1999)
Neste suspense psicológico, Bruce Willis surpreendeu o público com uma performance contida e melancólica como o psicólogo infantil Malcolm Crowe. Sua dinâmica com o jovem ator Haley Joel Osment é o coração do filme, que ficou famoso por seu final surpreendente. O papel provou que ele era capaz de brilhar em suspenses complexos, indo muito além dos filmes de ação.
Corpo Fechado (2000)
Em sua segunda colaboração com o diretor M. Night Shyamalan, Willis interpreta David Dunn, um segurança que sobrevive a um acidente de trem sem um único arranhão. O filme desconstrói o mito do super-herói de forma realista e introspectiva. A jornada de autodescoberta de Dunn, guiada por um misterioso homem com ossos de vidro, oferece uma das atuações mais sutis e poderosas de sua carreira.
