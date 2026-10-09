Ada conquista a Competência AWS em Viagens e Hospitalidade por resolver problemas de viajantes em larga escala

A Ada, pioneira em Experiência do Cliente com Agentes Inteligentes (Agentic Customer Experience), anunciou hoje a conquista da Competência AWS em Viagens e Hospitalidade. A designação reconhece a Ada como um Parceiro AWS com proficiência técnica demonstrada e sucesso comprovado junto a clientes, ajudando marcas de viagens e hospitalidade a resolver problemas de consumidores em larga escala. A Ada passa a integrar um grupo seleto de 58 Parceiros AWS que possuem essa competência, refletindo um compromisso compartilhado de ajudar marcas de viagens a oferecer um atendimento que funcione mesmo nos dias de maior movimento e imprevisibilidade.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261009421979/pt/

Ada earns AWS Travel and Hospitality Competency for resolving traveler issues at scale

"O setor de viagens é onde o atendimento ao cliente baseado em agentes é colocado à prova com mais intensidade. A demanda dispara sem aviso, as políticas mudam a todo instante e os clientes muitas vezes estão estressados ??e longe de casa", afirmou Mike Murchison, CEO e cofundador da Ada. "Nossos clientes dos setores de aviação e hotelaria não precisam apenas de agentes de IA que tenham uma boa implementação inicial; eles precisam continuar aprimorando essas soluções, semana após semana, à medida que suas operações evoluem. Alcançar essa competência junto à AWS reflete o trabalho realizado pelas equipes de nossos clientes em parceria conosco e nos ajuda a levar essa abordagem a mais marcas de viagens ao redor do mundo."

Criada para os momentos que ficam na memória dos viajantes

Um voo cancelado às 23h. Um upgrade de fidelidade que não foi transferido para um itinerário remarcado. Uma conexão perdida por uma diferença de seis minutos. Essas são as interações que moldam a percepção dos viajantes sobre uma marca — e elas raramente acontecem de forma isolada.

Os agentes de IA da Ada conectam-se a sistemas de reservas, inventário, programas de fidelidade e CRM para compreender as necessidades do cliente e agir em seu nome. Quando ocorre uma interrupção no voo de um viajante, o agente de IA acessa o sistema de reservas, realiza a alteração e confirma a mudança durante a conversa. Isso representa uma resolução completa: Executar a ação de que o cliente precisava, em vez de apenas encerrar o atendimento.

Aprimorando o atendimento ao cliente com IA após o lançamento, em parceria

Essa competência vai além de uma implementação bem-sucedida. A Ada ajuda empresas do setor de viagens a transformar suas operações tradicionais de atendimento ao cliente em organizações de CX (Experiência do Cliente) com agentes autônomos, fornecendo a plataforma, os processos e as pessoas necessárias para oferecer experiências extraordinárias aos clientes em grande escala:

Resolução em picos de demanda: Agentes de IA da Ada lidam com picos de interrupções, reagendamentos e dúvidas pré-embarque, sem aumentar o tempo de espera ou a necessidade de mais funcionários.

Agentes de IA da Ada lidam com picos de interrupções, reagendamentos e dúvidas pré-embarque, sem aumentar o tempo de espera ou a necessidade de mais funcionários. Todos os idiomas, todos os canais: Empresas de viagens atendem clientes em 60 idiomas via mensagens, voz e e-mail, mantendo a voz da marca e sem a necessidade de fluxos de trabalho separados para cada mercado.

Empresas de viagens atendem clientes em 60 idiomas via mensagens, voz e e-mail, mantendo a voz da marca e sem a necessidade de fluxos de trabalho separados para cada mercado. Melhoria contínua com o Performance Center: Playbooks, coaching e simulações ajudam as equipes de atendimento a identificar oportunidades de aprimoramento dos agentes de IA e a testar alterações antes que cheguem aos viajantes.

Playbooks, coaching e simulações ajudam as equipes de atendimento a identificar oportunidades de aprimoramento dos agentes de IA e a testar alterações antes que cheguem aos viajantes. Desenvolvida para funcionar com a AWS: A Ada integra-se ao Amazon Connect para transferir conversas de chat e voz para agentes humanos com contexto completo e opera na infraestrutura da AWS — incluindo Amazon Bedrock e Amazon SageMaker para IA — com hospedagem regional nos EUA, Canadá e UE, auxiliando empresas de viagens a cumprir o GDPR e outras obrigações de conformidade.

“A IA não é uma implementação única; ela precisa continuar aprendendo e evoluindo. Para a Cebu Pacific, isso significa ajudar continuamente nossos agentes de IA a compreender melhor a intenção do cliente, permitindo respostas mais precisas e uma resolução de problemas mais eficaz. O verdadeiro valor não está apenas em lidar com mais interações, mas em oferecer resoluções de melhor qualidade logo no primeiro contato e aprimorar a experiência do cliente em grande escala.”

— Candice Iyog, diretora de Marketing e Experiência do Cliente (CMO/CXO), Cebu Pacific

Para saber mais sobre a Ada para os setores de viagens e hospitalidade, acesse o site e encontre a Ada no AWS Marketplace.

Sobre a Ada

A Ada é a empresa de experiência do cliente baseada em agentes autônomos. Por meio do Modelo Operacional ACX, as empresas transformam suas operações de atendimento ao cliente em organizações de CX com agentes autônomos, onde a IA resolve problemas de ponta a ponta, evolui continuamente e proporciona experiências extraordinárias em grande escala. Desde 2 de 2016, a Ada viabilizou mais de 6,4 bilhões de interações para marcas globais como Ancestry, Cebu Pacific, IPSY, monday.com, Pinterest e Sky, contando com segurança e conformidade de nível empresarial integradas. Saiba mais em ada.cx.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Chelsey Neal

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