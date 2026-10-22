Mesa Redonda Ministerial Debate Mobilização de Investimentos em Ecologia para uma Economia Mundial Resiliente e Inclusiva

Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, Presidente da Organização Mundial da Economia Verde, inaugurou a mesa redonda ministerial intitulada "Da Ambição à Ação Viável - Mobilizando Investimentos em Ecologia para uma Economia Mundial Resiliente e Inclusiva", durante a 12a Cúpula Mundial da Economia Verde (WGES), realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2026 no Dubai World Trade Centre, sob o tema "Do Sucesso à Escala: Apresentando a Economia Verde".

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Ministerial Roundtable Discusses Mobilising Green Investments for a Resilient and Inclusive Global Economy (Photo: AETOSWire)

A sessão contou com a presença de Sua Excelência Dra. Amna bint Abdullah Al Dahak, Ministra das Mudanças Climáticas e do Meio Ambiente dos EAU; Sua Excelência Aliou Gori Diouf, Ministro do Meio Ambiente e da Transição Ecológica do Senegal; Sua Excelência Balarabe Abbas Lawal, Ministro do Meio Ambiente da Nigéria; Sua Excelência Steven Victor, Ministro da Agricultura, Pesca e Meio Ambiente de Palau; Sua Excelência Ibrahim Mimrah, Ministro de Estado para Mudanças Climáticas, Meio Ambiente e Energia das Maldivas; Sua Excelência Bader Wael Bader Al-Ajeel Al-Askar, Secretário-Geral da Organização das Cidades Árabes; Sua Excelência Abdulla Balalaa, Ministro Adjunto das Relações Exteriores para Energia e Sustentabilidade; e Sua Excelência Hasan Suver, Vice-Ministro do Meio Ambiente, Urbanização e Mudanças Climáticas da Turquia, representando a Presidência da COP31. Também estiveram presentes Sua Excelência Bérengère Boëll, Coordenadora Residente das Nações Unidas para os EAU, junto com vários outros funcionários da ONU.

Al Tayer disse: "'Da Ambição à Ação Viável' capta o desafio crucial da transição ecológica mundial: converter compromissos sólidos em projetos que possam atrair financiamento e gerar resultados mensuráveis. A ambição não é o obstáculo. Os governos adotaram estratégias, compromissos climáticos, planos para uma economia verde e metas cada vez mais claras. A tarefa urgente é convertê-los em projetos viáveis ??para investimento, parcerias eficazes e capital na escala necessária."

Al Tayer perguntou: "Como transformamos ideias promissoras em projetos prontos para investimento e os conectamos ao capital necessário para a implementação?" Ho observou: "A viabilidade financeira não se resume apenas ao retorno financeiro. Refere-se a estruturar projetos que atraiam capital, criem empregos em ecologia, abram oportunidades para pequenas empresas e jovens e distribuam os benefícios de modo justo. Este princípio se aplica a todos os pilares centrais da WGES 2026."

Al Dahak disse: "Em linha com o consenso histórico dos EAU e com a arquitetura de financiamento climático da UNFCCC, os EAU mantêm o firme compromisso de disponibilizar capital climático, que o torna acessível e viável, sobretudo para mercados emergentes e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento."

*Fonte:AETOSWire

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Mosaad Saad Abdelrahman

media@dewa.gov.ae

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