Horóscopo do Dia para Aquário
Horóscopo do Dia para Aquário
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AQUáRIO - 20/jan a 18/fev
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Horóscopo do Dia para Aquário
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Amor
Dia bastante tranquilo em relação ao campo amoroso, justamente porque você está muito bem na solteirice e não tem se abalado por estar sozinha. Mais do que nunca, o amor-próprio é o que mais te interessa.
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Trabalho
Sua agenda anda mais vazia, de modo que você pode pensar em mudar de trabalho para algo que te seja mais lucrativo e mais adequado à sua formação.
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Bem Estar
Sucesso e muitas comemoração farão parte da sua noite, você merece desfrutar desse momento, aproveite.
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O Horóscopo do Dia para Aquário foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.