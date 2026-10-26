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Horóscopo do Dia para Aquário

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26/10/2026 00:09

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Horóscopo do Dia para Aquário
Horóscopo do Dia para Aquário crédito: Wemystic
Horóscopo do Dia para Aquário

AQUáRIO - 20/jan a 18/fev

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Horóscopo do Dia para Aquário

  • Horóscopo do Dia para Aquário - Amor Amor

    Dia bastante tranquilo em relação ao campo amoroso, justamente porque você está muito bem na solteirice e não tem se abalado por estar sozinha. Mais do que nunca, o amor-próprio é o que mais te interessa.

  • Horóscopo do Dia para Aquário - Trabalho Trabalho

    Sua agenda anda mais vazia, de modo que você pode pensar em mudar de trabalho para algo que te seja mais lucrativo e mais adequado à sua formação.

  • Horóscopo do Dia para Aquário - Bem Estar Bem Estar

    Sucesso e muitas comemoração farão parte da sua noite, você merece desfrutar desse momento, aproveite.

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O Horóscopo do Dia para Aquário foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.

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