Série de “Harry Potter” é confirmada na CCXP26

A saga "Harry Potter" também deu origem a uma franquia de oito filmes, produzidos pela Warner Bros. Pictures e lançados entre 2001 e 2011. O primeiro longa, "Harry Potter e a Pedra Filosofal", chegou aos cinemas em 2001 sob a direção de Chris Columbus. O último, "Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2", estreou em 2011 e encerrou a saga com a batalha final entre Harry Potter e Lord Voldemort. Foto: Divulgação