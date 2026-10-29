Filmes e Séries
Série de “Harry Potter” é confirmada na CCXP26
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A CCXP é um dos maiores eventos de cultura pop do mundo e reúne fãs de filmes, séries, quadrinhos, games e outras formas de entretenimento. Realizado anualmente em São Paulo, o evento recebe artistas, promove painéis sobre grandes produções e oferece experiências ao público. Foto: Divulgação
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Dominic McLaughlin dará vida a Harry Potter, enquanto Arabella Stanton será Hermione Granger e Alastair Stout será Rony Weasley. Completam o elenco nomes como John Lithgow no papel de Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid. Foto: Série Harry Potter
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Recentemente, a HBO anunciou que os atores Jasper Talbot e Hannah Chinn interpretarão Tiago e Lílian Potter, pais do protagonista, Harry Potter, na produção. Outro nome confirmado foi o de Harry Gilby, que dará vida a Carlinhos Weasley, irmão mais velho de Rony e Gina. Foto: Reprodução / Instagram
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Outros nomes também já foram confirmados para a segunda temporada. Kit Harington interpretará o professor Gilderoy Lockhart, enquanto Bonnie Hill assumirá o papel de Gina Weasley. Rafe Spall, Molly Hewitt-Richards, Jasper Ambrose, Lenny Rush e Billy Barratt também integram o elenco, respectivamente, como Arthur Weasley, Murta que Geme, Colin Creevey, o elfo Dobby e o jovem Tom Riddle. Foto: Reprodução Youtube
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A saga "Harry Potter" também deu origem a uma franquia de oito filmes, produzidos pela Warner Bros. Pictures e lançados entre 2001 e 2011. O primeiro longa, "Harry Potter e a Pedra Filosofal", chegou aos cinemas em 2001 sob a direção de Chris Columbus. O último, "Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2", estreou em 2011 e encerrou a saga com a batalha final entre Harry Potter e Lord Voldemort. Foto: Divulgação
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Os oito filmes tiveram Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nos papéis de Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley. O elenco reuniu ainda nomes como Robbie Coltrane, Alan Rickman, Gary Oldman, Richard Harris e Tom Felton. A franquia arrecadou cerca de 7,7 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais e é uma das mais rentáveis da história do cinema. Foto: Divulgação