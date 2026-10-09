Kakapo: o papagaio que não voa e luta para escapar da extinção

Em 14 de fevereiro de 2026, nasceu o primeiro filhote de kakapo em quatro anos, na ilha Anchor, na Nova Zelândia. O ovo era da fêmea T?whiri, mas foi chocado por Yasmine, uma mãe adotiva. O acontecimento renovou as esperanças de recuperação da espécie. Foto: Lydia Uddstrom/Departamento de