Chocolate de Santa Catarina revela o Brasil no Natal

Há sabores que atravessam gerações à mesa de Natal: o chocolate que alguém da família sempre levava, o bombom guardado para depois da ceia, o pedaço escondido na árvore. É a partir dessa memória que a GAaFeR Chocolateria, de Concórdia (SC), inicia neste mês a campanha de Natal 2026, com uma nova identidade de marca e uma coleção inspirada em sabores brasileiros, disponível até 25 de dezembro nas lojas da rede no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio de Janeiro.

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A mudança acompanha a expansão do setor. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), a produção nacional chegou a 814 mil toneladas em 2025, e o setor movimentou R$ 42,5 bilhões. A entidade atribui o resultado aos chocolates finos, à inovação e ao consumo distribuído ao longo do ano.

Uma marca em três frases

O novo posicionamento da empresa, “Revelar o Brasil. Criar o instante. Ficar na memória”, parte de uma pergunta: o que faz um sabor ficar na memória? A primeira frase propõe um roteiro pelo país por meio do chocolate. O percurso começa pelo Sul, onde a marca nasceu, com chocolates que levam bacon, erva-mate e vinho da região, e deve avançar para sabores de outras partes do Brasil. As outras duas frases tratam do momento em que o chocolate é entregue ou dividido e da lembrança que ele deixa.

“Um sabor se torna inesquecível quando chega junto com um momento. É assim que um chocolate passa a ter o rosto de quem deu e o gosto de um Natal específico. Mudamos a marca para cuidar dos dois: do sabor e do instante que ele cria”, afirma Gabriel Bampi, diretor-geral da GAaFeR.

Um Natal com sabor de Brasil

A campanha de Natal 2026 é a primeira desenvolvida sob o novo posicionamento. A coleção inclui a linha Brasilis, que reúne caixa de chocolates, chá de flores e frutas, caneca e sacola com estampas inspiradas na brasilidade. Entre os lançamentos da linha estão as Frutas de Chocolate, moldadas no formato de frutas e produzidas com a própria fruta na receita, em quatro versões: chocolate ao leite com laranja, chocolate branco com maracujá, chocolate branco com limão e chocolate branco com abacaxi e hortelã.

Outra parte da coleção é voltada aos rituais de fim de ano. Os Segredos da Árvore são pequenos chocolates feitos para pendurar na árvore de Natal. O Calendário do Advento acompanha os 15 dias que antecedem a data com casinhas e árvores de chocolate — que formam um vilarejo montado pela família — e personagens para enfeitar e brincar. Para a ceia, a empresa lança o chocotone de frutas vermelhas com leite em pó, além de manter o chocotone de nozes com caramelo salgado, a caixa de Bombons Sortidos Gourmet e as caixas de trufados.

O momento da entrega também tem um produto próprio: um tablete em formato de cartão-postal, ilustrado com aquarelas de uma artista catarinense, em quatro versões, com espaço para uma mensagem escrita à mão. “O Natal é a época em que as pessoas mais pensam no que querem deixar para o outro. Por isso escolhemos esse momento para começar este capítulo”, diz Bampi.

Sobre a GAaFeR

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Fundada em Concórdia (SC) em 2019, a GAaFeR Chocolateria produz chocolates em fábrica própria e opera uma rede de lojas no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Durante a campanha, a rede também atende pedidos corporativos com personalização.