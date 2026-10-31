O que dizer (e o que não) a quem está passando por um divórcio

O divórcio é uma das experiências mais delicadas que uma pessoa pode enfrentar. Mesmo quando a separação é uma decisão necessária, tomada depois de muitas tentativas de salvar o relacionamento, ela costuma trazer uma mistura de sentimentos: tristeza, alívio, medo, culpa, insegurança e esperança. É o encerramento de uma história que, em algum momento, foi construída com sonhos, planos e expectativas.

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Por isso, quando alguém próximo está passando por essa fase, as palavras escolhidas podem fazer muita diferença. Mais do que encontrar a frase perfeita, o importante é oferecer acolhimento, respeito e presença.



Uma das melhores coisas é dizer: “Você não precisa passar por isso sozinho”. Essa fala transmite segurança sem exigir nada. Muitas vezes, quem enfrenta uma separação não precisa de alguém que resolva seus problemas, mas que esteja disposto a ouvir, sem julgamentos e sem pressa. Perguntar como a pessoa está se sentindo de verdade pode abrir espaço para uma conversa sincera, mas precisa estar preparado para ouvir a resposta, mesmo se vier com choro, raiva ou silêncio.



Outra coisa importante é respeitar o tempo de quem está vivendo essa mudança. Não existe prazo para superar o fim de um casamento. Algumas pessoas sentem uma tristeza profunda em um dia e, no outro, um alívio por ter tomado uma decisão difícil. Essas oscilações fazem parte desse momento complexo e não significam que a pessoa esteja voltando atrás ou não saiba o que quer.



Por isso evite falar frases como “Você precisa seguir em frente”, “Já passou da hora de esquecer” ou “Logo você encontra outra pessoa”. Elas passam a ideia de que a dor deveria ter prazo de validade.

Não transforme o divórcio em uma disputa na qual precise escolher um lado sem conhecer toda a história. Mesmo quando queremos proteger alguém de quem gostamos, fazer acusações precipitadas contra o ex-parceiro ou alimentar ressentimentos pode aumentar o sofrimento.



Esqueça as frases: “Eu sempre soube que vocês não dariam certo”, “Você deveria ter percebido antes”, “A culpa foi sua”, “Pelo menos vocês não tiveram filhos”, “Pelo menos você tem um bom emprego”, “Existem problemas muito piores”. Todas elas afetam negativamente o sentimento da pessoa, trazendo culpa ou achando que não tem o direito de sofrer.

Ofereça companhia, tempo de qualidade para o que a pessoa precisar. Lembre que o divórcio não é só a perda de um relacionamento. Em muitos casos, significa reorganizar a casa, as finanças, as amizades, os hábitos e até a própria identidade. E respeite também a privacidade. Perguntas insistentes sobre os motivos da separação, detalhes da intimidade ou possíveis traições podem invadir um espaço que a pessoa ainda não está pronta para compartilhar.



Um divórcio encerra uma etapa da vida, mas não define toda a história de quem o enfrenta. Há uma pessoa além da separação, com talentos, vínculos, desejos e possibilidades que continuam existindo, mesmo quando o futuro parece incerto. Talvez não seja possível retirar a tristeza de quem amamos, mas podemos oferecer companhia enquanto ela encontra seu caminho. E, muitas vezes, isso é exatamente o que alguém precisa: não que lhe digam como viver, mas que lhe recordem, com palavras e atitudes, que continua merecendo cuidado, respeito e esperança.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.