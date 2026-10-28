J-Hope do BTS surpreende fãs ao dançar funk antes de show no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

J-Hope, integrante do BTS, publicou um vídeo em seu perfil no TikTok dançando ao som de "Quero Ver na Hora H", funk de Cacau Chuu. A gravação apresenta a faixa brasileira em um mashup com a canção "Please", do próprio grupo sul-coreano.

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O artista escreveu a mensagem "Se você quiser, Brasil" em português para os fãs na legenda da postagem. A postagem ocorreu na quarta-feira (28/10), data da primeira apresentação da banda na capital paulista.

O retorno do grupo ao país encerra uma espera de sete anos. O cronograma conta com três shows no estádio MorumBIS, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

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A interação com ritmos locais começou dias antes da estreia dos cantores. Na segunda-feira (26/10), dançarinos do grupo de k-pop publicaram gravações aproveitando momentos no Brasil e dançando passos de funk.

Nas imagens divulgadas, os profissionais executaram passos conhecidos do gênero e arriscaram movimentos do "Passinho do Jamal". A iniciativa repercutiu nas redes sociais entre os fãs brasileiros, que sugeriram a inclusão dos passos pelos próprios integrantes.

A turnê "Arirang" celebra a reunião dos sete cantores após o cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. RM, Suga, V, Jimin, Jungkook, Jin e J-Hope completaram essa etapa oficial, permitindo o retorno das atividades do conjunto.

A dispensa militar de RM, Suga, V, Jimin e Jungkook ocorreu em junho de 2025. Na ocasião, diante dos fãs e da imprensa, V declarou o agradecimento da banda: "Para todos os fãs que nos esperaram, quero dizer que sou muito, muito grato. Por favor, esperem só mais um pouco e nós voltaremos com uma apresentação muito legal".

O grupo também lançou o álbum "Arirang" para marcar essa retomada. O disco funcionou como um agradecimento direcionado ao público que manteve o apoio durante o período de afastamento.

Com ingressos esgotados desde abril, a série de apresentações registrou alta procura. Dados divulgados pela Ticketmaster indicam que a demanda superou 3,7 milhões de ingressos para os shows paulistas.

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A empresa calculou uma média de quase duas entradas por comprador. O interesse registrado para as três datas equivale a mais de 48 estádios do Morumbis com lotação total.