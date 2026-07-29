BTS desiste de concorrer ao Grammy e critica divisão por idioma

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O grupo BTS anunciou que não submeterá suas músicas à disputa do Grammy Awards de 2027. A decisão foi divulgada simultaneamente pelos sete integrantes do grupo em suas redes sociais, em uma publicação que surpreendeu fãs e especialistas da indústria musical.

Favorito em categorias como álbum do ano e canção do ano, o septeto sul-coreano informou que busca um reconhecimento baseado na música, e não na origem ou no idioma em que ela é cantada. A mensagem foi assinada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook.

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"Decidimos não participar do Grammy este ano. Espero que a música possa ser ouvida e amada pelo que ela é, em vez de ser dividida por região ou idioma", escreveram os artistas no comunicado, que também incluiu um agradecimento aos fãs.

A decisão ocorre em um momento de forte campanha do grupo para a premiação. O álbum "Arirang" se tornou um dos mais vendidos do ano e o single "Swim" alcançou o primeiro lugar na parada americana, sendo apontado como um dos favoritos para disputar o prêmio de Música do Ano.

Nova categoria no Grammy

A escolha do BTS coincide com a recente criação da categoria de Melhor Performance de Música Pop Asiática pela Recording Academy, organizadora do evento. As regras da premiação exigem que as obras contenham "uso significativo" de um idioma asiático, requisito que "Arirang" não atenderia, pois mais de 80% de suas letras são em inglês.

A nova categoria gerou opiniões divididas entre fãs e artistas de K-pop. Uma parte do público celebrou o espaço dedicado a músicos asiáticos, enquanto outra criticou a segmentação da produção musical por critérios geográficos e linguísticos.

Ao mencionar "região" e "idioma" em sua nota, o BTS foi interpretado por admiradores como um reflexo desse debate. A Recording Academy não comentou a decisão do grupo. A BBC informou que procurou a organização, mas não obteve resposta.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.