Boicote do BTS ao Grammy: CEO reage e defende prêmio para K-pop

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Harvey Mason Jr., CEO do Grammy, emitiu um comunicado nesta quarta-feira (29) sobre a decisão do grupo BTS de não submeter seus trabalhos à Academia. A escolha foi divulgada pelos sete integrantes em seus perfis pessoais, reacendendo debates sobre a nova categoria de Melhor Performance de Música Pop Asiática.

“Fiquei triste ao saber que o BTS escolheu não participar do processo do Grammy Awards este ano, mas, como criador musical, eu entendo e respeito a decisão deles", escreveu Mason.

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O executivo afirmou que a criação da categoria visa ampliar o reconhecimento da produção musical do continente, e não separar artistas asiáticos. Segundo ele, o objetivo é celebrar a profundidade e o crescimento da música pop produzida na Ásia.

“Mais categorias significam que o trabalho de mais artistas será reconhecido. Nunca foi uma forma de dividir, mas de ampliar quem é reconhecido pelos nossos 15 mil votantes do Grammy", explicou.

Entenda as regras do prêmio

Mason também esclareceu uma das principais preocupações dos fãs: se a inscrição na categoria de Pop Asiático impediria a disputa nos prêmios principais. Ele garantiu que inscrever uma música em uma categoria de gênero, como Pop Asiático, Jazz ou Country, não impede um artista de concorrer nas categorias gerais.

“Essas categorias continuam abertas a qualquer gravação elegível, independentemente do gênero musical", destacou. O CEO reforçou que o reconhecimento em uma categoria de gênero e nas categorias gerais não são mutuamente exclusivos, e um artista pode concorrer em ambas.

“A organização dos Grammy existe para servir a música e todas as pessoas que a criam. Continuaremos a ouvir a comunidade musical global e a trabalhar para homenagear e celebrar todos os artistas”, finalizou.

A decisão do BTS

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook comunicaram aos fãs que não inscreverão as músicas do álbum "ARIRANG", lançado em 20 de março deste ano, na próxima edição do prêmio.

"Decidimos não inscrever nossa música no Grammy este ano. Esperamos que a música possa ser ouvida e amada como música em si, em vez de ser dividida por região ou idioma", escreveu o grupo.

O anúncio ocorreu semanas antes do fim do período de inscrições, em 21 de agosto. A Academia considera obras lançadas entre 31 de agosto de 2025 e 28 de agosto de 2026 para a 69ª edição do Grammy.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.