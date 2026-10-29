‘Aquele com Matthew Perry’ narra com respeito a vida do astro de ‘Friends’

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Pouco antes de ser escalado para interpretar o carismático Chandler Bing na sitcom “Friends” (1994-2004), Matthew Perry (1969-2023) pediu: “Deus, pode fazer o que quiser comigo, só me faça famoso, por favor”. E assim foi feito. No entanto, por trás da fama conquistada como astro da TV e do cinema americanos, Perry lutava contra o abuso de álcool e a dependência de drogas.

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Os três episódios da minissérie documental “Aquele sobre Matthew Perry”, da Netflix, abordam parte dessa história. O título faz referência aos episódios de “Friends”, que são nomeados “Aquele com…”.



Sob direção de Mary Robertson, foram selecionadas antigas entrevistas do ator e trechos da autobiografia “Amigos, amores e aquela coisa terrível”, além de depoimentos de amigos e familiares. A lista inclui os melhores amigos Roger Castillo e David Pressman, que viveram a juventude ao lado de Perry; Mia Perry Bowick, irmã do ator; Jeff Strauss, produtor de “Friends”; Warren Littlefield, presidente da NBC entre 1990 e 1998, e Jonathan Lynn, diretor.



O documentário mostra que, desde a adolescência, Matthew Perry se importava em fazer as pessoas rirem. Caso não fizesse, se sentia mal consigo mesmo. Quando era um jovem ator em Los Angeles, passeava pela cidade com seu primeiro carro, um Miata vermelho, e ouvia “Orinoco flow” de Enya, o mais alto possível, enquanto ia ao encontro dos amigos Castillo e Pressman.



Conforme descreve Mia Perry: “Todas as grandes histórias têm comédia e tragédia, essa certamente foi a história do Matthew”. Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, os colegas de “Friends”, não participaram das gravações. Entretanto, imagens de arquivo do elenco em tapetes vermelhos e nos bastidores das gravações, além de cenas do seriado, são exibidas.



A semelhança de Matthew Perry com Chandler Bing é um dos aspectos abordados na produção. O ator ouviu de amigos, antes mesmo de conseguir o papel, o quanto era parecido com o personagem. Colegas atores que fizeram audição para o elenco de “Friends” pediram dicas a ele devido à semelhança. Bing foi o último “amigo” a ser escalado. Três dias depois de Perry decidir fazer o teste, as gravações começaram.



Quando imaginou ter encontrado a almejada felicidade e o sucesso por fazer as pessoas rirem, percebeu que não era “tão fácil” tapar um buraco que o acompanhava. Foi quando a luta contra o vício se agravou. Entre intervalos de temporadas de “Friends”, Matthew Perry se internou em clínicas de reabilitação. O documentário revela que ele gastou cerca de US$ 7 milhões em tratamento, participou de 6 mil reuniões do Alcoólicos Anônimos, fez 30 anos de terapia e passou por, ao menos, 15 reabilitações.



Mia Perry tem um papel preponderante no documentário, com depoimentos que revelam a intimidade da família. Ela conta que o ator empregou recursos financeiros e experiências para ajudar dependentes químicos. Em 2015, ele escreveu a peça “The end of longing”, sobre vício e sobriedade.



Sua morte, em 28 de outubro de 2023, em decorrência de uma overdose de cetamina, foi investigada e culminou na condenação de cinco pessoas: dois médicos, uma traficante, um produtor e um assessor, que aplicava as doses do anestésico em Perry. O documentário emociona, especialmente por reunir relatos de quem acompanhou de perto o sofrimento do astro. O espectador ainda descobre que “Rainbow connection”, dos “Muppets”, era a canção favorita de Matthew Perry.

“AQUELE COM MATTHEW PERRY”

• Minissérie documental em três episódios, disponível na Netflix.



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes

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