Dani Calabresa será protagonista de novela das sete da Globo

Na MTV, Dani ganhou destaque em atrações como “Furo MTV”, apresentado ao lado de Bento Ribeiro, e “Comédia MTV”, que explorava esquetes e situações cômicas. O trabalho permitiu que desenvolvesse personagens e ampliasse sua atuação como intérprete e roteirista de humor. A repercussão dessas produções contribuiu para que seu nome se tornasse conhecido entre os espectadores mais jovens. Em 2013, ela deixou a emissora e passou a integrar o elenco do programa “CQC — Custe o Que Custar”, da Band, no q Foto: Reprodução/Band