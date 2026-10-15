Celebridades e TV
Dani Calabresa será protagonista de novela das sete da Globo
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Na trama escrita por Daniel Ortiz e Victor Atherino, Dani dividirá o protagonismo com Heslaine Vieira e Vitória Strada. Segundo as informações divulgadas pelos sites especializados, sua personagem será uma ex-modelo que perde as economias após cair em um golpe aplicado pelo próprio noivo. Ao buscar reparação, ela acaba envolvida em uma situação inesperada na Floresta Amazônica. A novela terá direção artística de Fred Mayrink e combinará aventura, drama e humor. Foto: Reprodução
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Daniella Maria Giusti Barra, conhecida artisticamente como Dani Calabresa, nasceu em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, em 12 de novembro de 1981. Ainda criança, teve contato com a interpretação e participou de atividades teatrais, experiência que contribuiu para despertar seu interesse pelas artes cênicas. Antes de consolidar a carreira no entretenimento, estudou Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda. Sua formação acadêmica e a experiência nos Foto: Reprodução/Instagram
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A carreira profissional ganhou impulso em São Paulo, onde Dani integrou o grupo de comédia stand-up Comédia Ao Vivo. Em 2007, chegou à televisão com participações em programas humorísticos, entre eles “Pânico na TV”, da RedeTV!, e “Sem Controle”, do SBT. No ano seguinte, passou a trabalhar na MTV Brasil, emissora que se tornou decisiva para sua projeção nacional. A combinação de improvisação, personagens e comentários irreverentes ajudou a estabelecer sua identidade diante do público. Foto: Reprodução/MTV
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Na MTV, Dani ganhou destaque em atrações como “Furo MTV”, apresentado ao lado de Bento Ribeiro, e “Comédia MTV”, que explorava esquetes e situações cômicas. O trabalho permitiu que desenvolvesse personagens e ampliasse sua atuação como intérprete e roteirista de humor. A repercussão dessas produções contribuiu para que seu nome se tornasse conhecido entre os espectadores mais jovens. Em 2013, ela deixou a emissora e passou a integrar o elenco do programa “CQC — Custe o Que Custar”, da Band, no q Foto: Reprodução/Band
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Em 2015, Dani Calabresa foi contratada pela TV Globo e passou a integrar o elenco do programa “Zorra”, que renovou a linguagem do humorístico com esquetes de curta duração. No mesmo período, participou da nova versão de “Escolinha do Professor Raimundo”, interpretando Dona Catifunda, personagem originalmente associada à atriz Zilda Cardoso. A atuação ampliou sua presença na televisão aberta e demonstrou sua capacidade de transitar entre diferentes formatos de comédia. A partir daí, também partic Foto: Divulgação/TV Globo
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Além dos programas de humor, Dani construiu uma trajetória como apresentadora e participante de formatos variados. Ao longo dos anos, esteve em atrações como “Dança dos Famosos” e participou de projetos ligados ao “Big Brother Brasil”, além de continuar explorando o stand-up e apresentações ao vivo. Sua carreira também inclui trabalhos de dublagem e participações em produções audiovisuais. Foto: Divulgação/TV Globo
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Na vida pessoal, Dani Calabresa foi casada com o humorista Marcelo Adnet entre 2010 e 2017, após um relacionamento iniciado em 2008. Depois da separação, a atriz começou a namorar o publicitário Richard Neuman em 2020, com quem se casou em novembro de 2022. Em 2024, o casal anunciou a gravidez do primeiro filho, Bernardo, que nasceu em 2025. Foto: Divulgação/ Victor Pollak / TV Globo
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