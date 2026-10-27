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LEITOR APONTA 'DETALHEZINHO' EM CAMPANHAR

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Estado de Minas
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Repórter
27/10/2026 02:00

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“O candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) considera um 'detalhezinho' o fim do rastreamento
das munições. O não rastreamento das munições seria interessante aos milicianos, grupos de extermínio, matadores profissionais – não nos esqueçamos de Adriano da Nóbrega, chefe do Escritório do Crime, condecorado pelo candidato derrotado da extrema direita –, às facções Comando Vermelho e PCC, além, é claro, dos maus policiais.

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Marcus Aurélio de Carvalho
Santos – SP

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