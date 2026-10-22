Novo Estudo EggNest® e Decisão no Texas Consolidam Aceitação de Fluxos de Trabalho Sem Aventais em Laboratórios Intervencionistas

MINNEAPOLIS, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Egg Medical anunciou a publicação de um estudo prospectivo no Journal of the American Heart Association (JAHA) que avalia que avalia seu Sistema de Proteção contra Radiação ( ERPDs ) EggNest. Realizado no The Christ Hospital , em Cincinnati, Ohio, o estudo clínico em condições reais demonstra que a eficácia da proteção radiológica viabiliza que a equipe do laboratório intervencionista realize procedimentos com total segurança, sem a necessidade do uso de aventais de chumbo pesados.

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Validando essas conclusões clínicas na prática, o Departamento de Serviços de Saúde do Estado do Texas concedeu recentemente uma dispensa regulatória de proteção radiológica ao Methodist Healthcare System de San Antonio .

"O sistema EggNest protege toda a equipe, viabilizando a escolha de não usar avental ou de optar por modelos ultraleves que parecem um colete comum", disse o Dr. Santiago Garcia , cardiologista intervencionista do The Christ Hospital e pesquisador principal do estudo. "Esses dados abrangentes oferecem às equipes intervencionistas um caminho baseado em evidências para reduzir significativamente a tensão ortopédica e, ao mesmo tempo, aumentar a segurança contra a radiação."

Principais Conclusões Publicadas no JAHA

Redução Sem Avental: A dose anual estimada na região do pescoço para os operadores principais caiu de 86,7 mRem com a blindagem padrão para 25,5 mRem com o EggNest Complete (p < 0,001). Para contextualizar, de acordo com o CDC , (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA), um voo comercial de 5 a 6 horas resulta em uma exposição à radiação de aproximadamente 3,5 mRem.

A dose anual estimada na região do pescoço para os operadores principais caiu de 86,7 mRem com a blindagem padrão para 25,5 mRem com o EggNest Complete (p < 0,001). Para contextualizar, de acordo com o , (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA), um voo comercial de 5 a 6 horas resulta em uma exposição à radiação de aproximadamente 3,5 mRem. Exposição Mínima em Todas as Funções: Com o ERPD EggNest Complete, as doses efetivas totais para todas as funções do laboratório, incluindo operadores principais, auxiliares de instrumentação e enfermeiros circulantes, foram de apenas 1% do limite máximo anual estabelecido pela ICRP de ( 5.000 mRem ).

Com o ERPD EggNest Complete, as doses efetivas totais para todas as funções do laboratório, incluindo operadores principais, auxiliares de instrumentação e enfermeiros circulantes, foram de apenas 1% do limite máximo anual estabelecido pela ICRP de ( ). Desempenho do Avental Ultraleve: A combinação dos ERPDs da EggNest com aventais ultraleves (0,125 mm) resultou em doses de radiação anualizadas significativamente mais baixas do que o uso de aventais pesados tradicionais (0,5 mm) com a blindagem padrão. O operador principal recebeu uma dose anualizada de EDE-1 de 51,4 mRem com aventais de chumbo de 0,5 mm e blindagem padrão, em comparação com apenas 1,4 mRem utilizando aventais de chumbo de 0,125 mm com o EggNest Complete (p < 0,001).





"A redução de radiação que alcançamos com o EggNest muda fundamentalmente a forma como abordamos a segurança no laboratório. Sinto-me completamente à vontade para trabalhar sem avental", disse o Dr. Tim Henry , Diretor Médico do The Carl and Edyth Lindner Center for Research and Education do The Christ Hospital e ex-presidente da SCAI . "Isso abre caminho para um futuro mais saudável e sustentável para os operadores e toda a equipe."

Sem Chumbo, Com Responsabilidade

A Egg Medical enfatiza uma filosofia flexível que prioriza a segurança: Sem Chumbo, Com Responsabilidade Os laboratórios intervencionistas modernos não são iguais para todos, e a tecnologia EggNest foi projetada para oferecer suporte a fluxos de trabalho sem avental, quando aprovados, nunca para impor um único padrão de prática.

Contato: Susan Storm, sstorm@eggmedical.com

Foto disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f11b7fd7-ba99-49e4-bf36-92a14d2f6c78

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9851042)