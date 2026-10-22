Novo Estudo EggNest® e Decisão no Texas Consolidam Aceitação de Fluxos de Trabalho Sem Aventais em Laboratórios Intervencionistas
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MINNEAPOLIS, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Egg Medical anunciou a publicação de um estudo prospectivo no Journal of the American Heart Association (JAHA) que avalia que avalia seu Sistema de Proteção contra Radiação (ERPDs) EggNest. Realizado no The Christ Hospital, em Cincinnati, Ohio, o estudo clínico em condições reais demonstra que a eficácia da proteção radiológica viabiliza que a equipe do laboratório intervencionista realize procedimentos com total segurança, sem a necessidade do uso de aventais de chumbo pesados.
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Validando essas conclusões clínicas na prática, o Departamento de Serviços de Saúde do Estado do Texas concedeu recentemente uma dispensa regulatória de proteção radiológica ao Methodist Healthcare System de San Antonio.
"O sistema EggNest protege toda a equipe, viabilizando a escolha de não usar avental ou de optar por modelos ultraleves que parecem um colete comum", disse o Dr. Santiago Garcia, cardiologista intervencionista do The Christ Hospital e pesquisador principal do estudo. "Esses dados abrangentes oferecem às equipes intervencionistas um caminho baseado em evidências para reduzir significativamente a tensão ortopédica e, ao mesmo tempo, aumentar a segurança contra a radiação."
Principais Conclusões Publicadas no JAHA
- Redução Sem Avental: A dose anual estimada na região do pescoço para os operadores principais caiu de 86,7 mRem com a blindagem padrão para 25,5 mRem com o EggNest Complete (p < 0,001). Para contextualizar, de acordo com o CDC, (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA), um voo comercial de 5 a 6 horas resulta em uma exposição à radiação de aproximadamente 3,5 mRem.
- Exposição Mínima em Todas as Funções: Com o ERPD EggNest Complete, as doses efetivas totais para todas as funções do laboratório, incluindo operadores principais, auxiliares de instrumentação e enfermeiros circulantes, foram de apenas 1% do limite máximo anual estabelecido pela ICRP de (5.000 mRem).
- Desempenho do Avental Ultraleve: A combinação dos ERPDs da EggNest com aventais ultraleves (0,125 mm) resultou em doses de radiação anualizadas significativamente mais baixas do que o uso de aventais pesados tradicionais (0,5 mm) com a blindagem padrão. O operador principal recebeu uma dose anualizada de EDE-1 de 51,4 mRem com aventais de chumbo de 0,5 mm e blindagem padrão, em comparação com apenas 1,4 mRem utilizando aventais de chumbo de 0,125 mm com o EggNest Complete (p < 0,001).
"A redução de radiação que alcançamos com o EggNest muda fundamentalmente a forma como abordamos a segurança no laboratório. Sinto-me completamente à vontade para trabalhar sem avental", disse o Dr. Tim Henry, Diretor Médico do The Carl and Edyth Lindner Center for Research and Education do The Christ Hospital e ex-presidente da SCAI. "Isso abre caminho para um futuro mais saudável e sustentável para os operadores e toda a equipe."
Sem Chumbo, Com Responsabilidade
A Egg Medical enfatiza uma filosofia flexível que prioriza a segurança: Sem Chumbo, Com Responsabilidade Os laboratórios intervencionistas modernos não são iguais para todos, e a tecnologia EggNest foi projetada para oferecer suporte a fluxos de trabalho sem avental, quando aprovados, nunca para impor um único padrão de prática.
Contato: Susan Storm, sstorm@eggmedical.com
Foto disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f11b7fd7-ba99-49e4-bf36-92a14d2f6c78
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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9851042)