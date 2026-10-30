The Estée Lauder Companies e Microsoft anunciam nova parceria estratégica para impulsionar a eficiência empresarial e o crescimento centrado no consumidor

A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje uma nova parceria estratégica com a Microsoft Corp. para aperfeiçoar sua infraestrutura de nuvem e dados, bem como apoiar a adoção responsável de recursos habilitados por IA em toda a empresa. A cooperação irá ajudar a conectar dados e ferramentas inteligentes para impulsionar a inovação, tornar as operações mais eficientes e proporcionar experiências mais relevantes ao consumidor.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261030692681/pt/

Esta nova parceria é parte essencial do Ecossistema Operacional Único da The Estée Lauder Companies, que reúne plataformas compartilhadas, dados conectados e os melhores parceiros da categoria para permitir uma execução consistente, escalável e eficaz em toda a empresa.

Uma iniciativa fundamental desta parceria ampliada é aproveitar a plataforma da Microsoft para aprimorar a Plataforma Unificada de Dados da empresa. Esta base é o principal facilitador da IA ??e da agilidade, que conecta dados da empresa em todas as marcas, regiões, canais e funções para reduzir a duplicação, viabilizar produtos de dados reutilizáveis ??e criar um acesso mais consistente a informações orientadas por dados.

"À medida que continuamos implementando a estratégia de Beleza Reinventada, construimos o futuro da centralidade no consumidor, em nossos produtos, experiências, comércio e muito mais", disse Brian Franz, Diretor de Tecnologia e Transformação da The Estée Lauder Companies. "Nossa parceria com a Microsoft, além dos outros parceiros estratégicos em nosso Ecossistema Operacional Único, capacita nossas equipes com os recursos necessários para, em última análise, oferecer experiências mais relevantes e personalizadas que satisfaçam as necessidades em constante evolução dos consumidores. Estes recursos aprimorados irão nos ajudar a impulsionar o crescimento sustentável, melhorar a produtividade e apoiar a expansão da margem, ao gerar capacidade para reinvestir em nossa empresa, a fim de melhor atender nossos consumidores."

"O futuro da indústria da beleza será moldado por organizações como a The Estée Lauder Companies, que conectam dados, pessoas e IA de modo responsável", disse Deb Cupp, Vice-Presidente Executiva e Diretora de Receita da Microsoft. "Nossa cooperação ampliada irá ajudar a transformar informações em ações em grande escala, desde a capacitação dos funcionários até a modernização do desenvolvimento de produtos e a oferta de experiências mais significativas para o consumidor."

Esta base compartilhada dará suporte ao desenvolvimento contínuo de recursos habilitados por IA da The Estée Lauder Companies, em apoio às suas três prioridades estratégicas: Novas Capacidades e Crescimento, Inteligência de Decisão, e Produtividade e Automação.

Novas capacidades e crescimento

Mediante sua parceria com a Microsoft, a empresa vem reforçando a base de dados para um ecossistema de consumo habilitado por IA. A empresa está investindo em sua Plataforma Unificada de Dados do Consumidor para aprofundar a compreensão das necessidades e preferências do consumidor, oferecendo suporte a experiências mais personalizadas. Junto com os dados de produtos conectados, esta base foi desenvolvida para possibilitar experiências consistentes e relevantes em tempo real, da descoberta à compra, ajudando suas marcas a atender os consumidores onde quer que escolham interagir ou realizar transações. Esta base flexível, que conecta dados de consumidores e produtos, oferece às marcas a agilidade necessária para lançar e adaptar experiências, ao preparar a empresa para o futuro à medida que surgem novas tecnologias e comportamentos de compra. Com base em 80 anos de conhecimento proprietário sobre o consumidor e experiência em beleza, esta base também impulsiona a inovação de novos produtos, que ajudam a empresa a criar produtos diferenciados e personalizados para as necessidades do consumidor.

Inteligência de decisão

Para impulsionar a Inteligência de Decisão, a empresa incorpora IA em fluxos de trabalho e estabelece uma base empresarial compartilhada que potencializa a conectividade entre as funções. Esta base conectada torna os dados e informações confiáveis ??mais acessíveis e proporciona às equipes uma compreensão comum do negócio. Ao conectar estas informações a fluxos de trabalho de ponta a ponta, as equipes de marketing, comercial, cadeia de valor e P&D podem tomar decisões mais rápidas e coordenadas em resposta às mudanças nas necessidades do consumidor e do mercado. Especificamente, a empresa reinventa o modo como os produtos passam da ideia ao lançamento na cadeia de valor, ao desenvolver um fluxo de trabalho conectado e baseado em IA que abrange design, validação e fabricação, o qual possibilita decisões mais rápidas e inteligentes que ajudam a entregar inovação aos consumidores com mais eficiência.

Produtividade e automação

A empresa equipa seus funcionários com ferramentas de IA seguras, incluindo o Microsoft Copilot, e automatiza tarefas manuais e repetitivas para que as equipes possam atuar com mais rapidez e se concentrar em estratégia, inovação e tomada de decisões de maior valor. A The Estée Lauder Companies expandiu o uso do Copilot para toda a sua força de trabalho mundial em escritórios, alcançando mais de 14.000 funcionários. À medida que os funcionários avançam para casos de uso mais sofisticados, eles experimentam agentes de produtividade e incorporam IA em fluxos de trabalho específicos para cada função. Este enfoque centrado no ser humano para a implementação da IA ?ajuda os funcionários a repensar a forma como trabalham, além de aumentar a capacidade de crescimento e inovação.

A parceria estratégica a longo prazo da The Estée Lauder Companies com a Microsoft apoia a estratégia de Beleza Reinventada da empresa, reunindo tecnologia, dados e IA para fortalecer o foco no consumidor, acelerar a inovação, melhorar a produtividade e gerar valor sustentável. À medida que a empresa entra em sua próxima etapa, esta cooperação irá ajudar a ampliar recursos de alto impacto, bem como apoiar o crescimento com maior velocidade, agilidade e eficiência.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais empresas multinacionais de fabricação, comercialização e vendas de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo administradora de marcas de luxo e prestígio a nível mundial. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary and NIOD, e BALMAIN Beauty.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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