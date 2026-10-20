Mudanças climáticas impulsionam busca por seguro residencial

A ocorrência de eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais, enchentes, deslizamentos de terra, vendavais e ondas de calor ampliam os riscos para os imóveis em diferentes regiões do país. Nesse cenário, a proteção da residência ganha ainda mais relevância. Os impactos desses fenômenos naturais podem comprometer desde a estrutura dos imóveis até móveis e equipamentos e reforçam a importância do planejamento financeiro e da adoção de medidas preventivas para lidar com situações inesperadas.

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Diante desse contexto, o seguro residencial desponta como uma alternativa para quem deseja ampliar a segurança financeira diante dos riscos climáticos. Para se ter uma ideia, segundo dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), no primeiro semestre de 2026, o seguro patrimonial, categoria em que está inserido o seguro residencial, registrou um crescimento real de 10,49%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Além de coberturas tradicionais, muitas apólices oferecem proteção contra danos provocados por vendavais, granizo, alagamentos e outros, conforme as condições contratadas.

“A crescente preocupação com a frequência e a intensidade desses fenômenos meteorológicos pode impulsionar a procura pelo serviço e estimular consumidores a reavaliar suas estratégias de proteção patrimonial”, destaca Alessandra Monteiro, Diretora Técnica da Pluna Corretora de Seguros, do Grupo Bancorbrás. “Mais do que uma despesa adicional, o seguro passa a ser considerado por parte dos proprietários uma ferramenta de prevenção financeira”.

A escolha do seguro residencial deve levar em consideração as características do imóvel, a localização e os riscos aos quais está exposto. A análise das coberturas, dos limites de indenização e das exclusões previstas em contrato é fundamental para garantir uma proteção adequada às necessidades de cada família. “Contar com a orientação de profissionais especializados ajuda o consumidor a identificar as coberturas mais adequadas ao seu perfil e a compreender as condições da apólice, evitando surpresas em momentos de necessidade”, finaliza Alessandra Monteiro.

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Além dessas proteções, os segurados também têm acesso a uma ampla gama de assistências que facilitam o cotidiano, como: serviços de chaveiro, hidráulico, eletricista, desentupimento, reparos em eletrodomésticos, entre outros. Para acionar as assistências, basta entrar em contato com a Central de Atendimento 24 horas.