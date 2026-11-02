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Paola Carvalho

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O uso da inteligência artificial nas empresas exige que líderes avaliem as entregas com critério e orientem as equipes para evitar trabalhos superficiais e retrabalho - (crédito: DINO)
PAOLA SALGADO

Workslop: a nova sobrecarga da liderança

Com a IA, o líder ganhou uma nova competência de gestão: avaliar com critério tudo o que lê e tudo o que chega até ele, sem deixar de dar conta de tudo o que já precisa fazer

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