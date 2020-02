(foto: Reprodução)



O mês de janeiro é um marco global no universo das fintechs (startups da área financeira) – foi quando ocorreu a maior aquisição do mercado de todos os tempos, validando a força dessa transformação econômica. A rede de pagamentos eletrônicos Visa anunciou o acordo de compra da Plaid, rede que facilita o acesso e o compartilhamento de dados financeiros dos clientes, por US$ 5,3 bilhões, levando especialistas a acreditarem que 2020 é o ano das fintechs no mundo.

No ano passado, o Paypal, empresa de pagamentos online, já havia concluído a aquisição da Honey, que fornece serviços que simplificam a experiência de compra digital do consumidor, por US$ 4 bilhões. O capital está apoiando essa onda, não só nos Estados Unidos ou China. No Brasil, duas grandes operações foram o investimento do grupo japonês Softbank no Banco Inter (US$ 200 milhões) e do fundo americano TCV no Nubank (US$ 400 milhões).

Especialista em fintechs no Brasil, Bruno Diniz (acima) acredita que 2019 “foi ímpar para as fintechs no país” e que ainda existem oportunidades para investimentos estrangeiros em praticamente todos os subsegmentos existentes. Para entender esse mercado e enxergar os próximos passos, o seu livro “O Fenômeno Fintech” (abaixo) (editora Alta Books), lançado na última terça (28), torna-se fundamental.

Diniz é cofundador da Spiralem (consultoria especializada em inovação para o mercado financeiro), líder do Comitê Fintech da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) e professor na Fundação Getúlio Vargas (FGV) e na Universidade de São Paulo (USP). Já passou pelo Unibanco, Itaú, BI&P e Modal e foi nomeado a pessoa mais influente do Brasil no segmento fintech pelo portal europeu INVYO Insights e 9ª mais influente, 1º dentre os brasileiros, na Iberoamérica pela consultoria internacional Finnovating.





Segurança inteligente

A ZKTeco, líder mundial em tecnologia de reconhecimento biométrico e segurança, com escritórios em mais de 30 países e presente no Brasil desde 2011, inaugurou a sua fábrica em Vespasiano (foto), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. É o seu terceiro pátio fabril no mundo, os outros estão no México e na China. O objetivo é atender o mercado brasileiro e latino americano. Por aqui, entre seus clientes estão Ambev, Gerdau e Fiat, além de aeroportos, como o Galeão (RJ). São mais de 300 produtos, incluindo câmeras e dispositivos de reconhecimento facial, raio-x, leitores biométricos e fechaduras digitais.





