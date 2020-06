Em entrevista exclusiva à coluna Fora da Caixa, publicada aos sábados no jornal Estado de Minas, o diretor do Google for Startups no Brasil, André Barrence, citou startups mineiras que vêm se destacando no ecossistema de inovação do país (confira abaixo).

Ele também falou sobre o estudo realizado pelo Google for Startups Brasil, nos meses de março e abril, para identificar mudanças nas preferências e no comportamento das pessoas em meio à pandemia provocada pela Covid-19. Segundo o levantamento, os negócios podem ser mais promissores em três frentes: serviços considerados essenciais, como delivery de alimentos; os que prestam serviços financeiros; e os que ajudam na nova rotina em que as pessoas passam mais tempo dentro de casa. O estudo também apontou a busca por novos hábitos digitais, como aprendizagem e acesso a conteúdo à distância.

“Alguns setores demonstram potencial de oportunidades, mas não sabemos qual vai ser a sustentação delas”, disse o diretor do Google for Startups no Brasil, André Barrence, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas. Leia a entrevista aqui: em.com.br/colunistas/paola-carvalho.





Conheça as nove startups mineiras:





1. Hotmar

É considerada hoje uma das maiores empresas de educação do país. Com escritórios no Brasil, Espanha, Colômbia, México, Holanda e Estados Unidos, a empresa conta atualmente com mais de 800 funcionários. O modelo de negócio está baseado na venda e distribuição de conteúdos educacionais virtuais, como cursos on-line, ebooks e podcasts, entre outros.





2. Simplifica Aí

Oferece plataforma de educação à distância para micro e pequenos empresários que traz soluções por meio de um serviço de streaming focado em marketing e financeiro. O objetivo é diminuir a taxa de mortalidade dessas pequenas empresas por falta de informações básicas e fundamentais.





3. Foozi

É um aplicativo de delivery em que pessoas físicas podem cozinhar pratos e vender para a própria vizinhança. A entrega é feita pelo próprio cozinheiro em uma área de até 600 metros, estimulando um modelo de economia hiperlocal. Está expandindo sua área de atuação para São Paulo.





4. WiCar

Após uma das fundadoras se atrasar para uma reunião porque o carro ficou preso na fila do lava-jato, ela teve a ideia de criar um serviço que oferece higienização de veículos onde o cliente precisar, seja em casa ou no trabalho. Com atuação em Belo Horizonte e São Paulo, o carro-chefe da empresa é o serviço de lavagem ecológica que usa apenas 350 ml de água.





5. Sólides

Plataforma de gestão de talentos que utiliza ferramentas de people analytics e gestão comportamental para contribuir em todo o processo de contratação de um funcionário, da aquisição e desenvolvimento até a retenção. Voltado para pequenas e médias empresas, o serviço avalia o perfil e a performance dos candidatos para ajudar os negócios a diminuir o custo com a rotatividade de empregados.





6. Dito

Enxergando um mau uso de dados pelo setor de varejo, a empresa criou uma solução de CRM (gestão de relacionamento com o cliente) que reúne as informações geradas pelo consumidor a partir de qualquer interação com a marca. A plataforma entrega uma interface para que equipes de marketing não precisem ter conhecimento de programação.





7. Rock Content

Plataforma que oferece apoio e consultoria de produção, gerenciamento e publicação de conteúdo, além de planejamento de marketing para empresas de todos os tamanhos e áreas de atuação. Funciona, também, como um marketplace de profissionais freelancers, que prestam serviços de redação, revisão, design e audiovisual.





8. Toro Investimentos

Surgiu com o propósito de educar e incentivar as pessoas a realizarem bons investimentos financeiros. Além de promover o conhecimento sobre a área, a empresa também disponibiliza produtos para vários níveis de investimento.





9. Grão Direto

Conecta produtores a compradores de grãos para tornar o mercado agrícola mais eficiente e transparente. Além de oferecer suporte para as negociações e recursos para facilitar a logística, seguro e produtos financeiros, a startup ainda gera dados e disponibiliza análises de mercado, para se consolidar como referência no setor.