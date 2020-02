Conheça a importância da blockchain e seu impacto na sociedade

(foto: PETRAS MALUKAS/AFP) blockchain, em um dos primeiros usos da tecnologia em ajuda humanitária. Na Casa de Saúde São José, em parceria com o 5º Registro Civil de Pessoas Naturais do Rio de Janeiro, a IBM e o cartório virtual Notary Ledgers, foi feito no ano passado o primeiro registro de nascimento em blockchain, chamado hoje de “o caso do bebê Mendonça”. Em um campo de refugiados de Zaatari, na Jordânia, próximo à fronteira com a Síria, com cerca de 75 mil pessoas, é possível fazer uma compra no supermercado e pagar a conta sem abrir a carteira. Uma máquina escaneia a íris dos olhos e confirma a identidade em um banco de dados das Nações Unidas mantido em, em um dos primeiros usos daem ajuda humanitária. Na Casa de Saúde São José, em parceria com o 5º Registro Civil de Pessoas Naturais do Rio de Janeiro, a IBM e oNotary Ledgers, foi feito no ano passado o primeiro registro de nascimento em blockchain, chamado hoje de “o caso do”.



Blockchain, que também é conhecida como "o protocolo da confiança", visa a descentralização de um registro como medida de segurança, funcionando como uma espécie de "livro-razão", mas de forma pública e compartilhada, sem a intermediação de terceiros. É uma rede sem nenhum órgão centralizador, chefe ou dono; um organismo virtual independente, com regras estabelecidas, que ninguém consegue interferir; uma tecnologia que não pode ser subvertida e que devolve o poder aos indivíduos.



Embora tenha ficado conhecida por meio do estouro do bitcoin – que surgiu em 2008 como resposta à crise financeira norte-americana, foi cotado a US$ 1 em 2011 e vale cerca de US$ 11 mil hoje –, a tecnologia por trás da criptomoeda vem revolucionando diferentes áreas da economia, de alimentos à propriedade de identidade.



Livro traz a realidade e o potencial da tecnologia (foto: Reprodução) “Pode alterar drasticamente as estruturas econômicas e sociais pré-existentes”, destaca a advogada paulista Tatiana Revoredo (foto), 45 anos, referência brasileira no assunto. Especialista em blockchain por instituições reconhecidas globalmente, como a Universidade de Oxford e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Tatiana hoje representa no Brasil o Observatório Europeu de Leis em Novas Tecnologias, é membro-fundadora da Oxford Blockchain Foundation e professora no Instituto de Pesquisa e Ensino Insper.



Tatiana acaba de lançar o livro Blockchain - Tudo o que você precisa saber (foto) (editora The Global Strategy), uma obra que traz a realidade e o potencial da tecnologia. Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, ela defende porque esse é um assunto que deveria estar na pauta de governos, empresas e cidadãos comuns.





Leia a entrevista completa no link.

CONTAS INTERNACIONAIS





O Banco BS2 atingiu 50 mil contas internacionais entre outubro e janeiro, superando suas expectativas diante da meta de chegar a 20 mil somente em outubro de 2020. “O resultado é um reflexo de uma demanda reprimida de mercado. As pessoas estão cada vez mais procurando soluções simples e menos burocráticas para gastar ou investir fora do país”, afirma Carlos Eduardo Tavares de Andrade Júnior, diretor-executivo de câmbio do Banco BS2. O tíquete médio gira em torno de US$ 400, resultado de compras por internet ou transferência para viajantes ao exterior.









PUC TEC IMPULSIONA STARTUPS





O PUC Tec, programa da PUC Minas de aceleração de startups, investiu R$ 3 milhões ao longo de 2019. Desde a sua criação, no final de 2018, impactou no aumento do faturamento de diferentes negócios, como a SporTI, uma plataforma de fomento ao esporte. Com assessoria técnica, aportes e conexões, o resultado da startup saltou de R$ 90 mil, em 2018, para R$350 mil, em 2019, e a previsão é que chegue a R$ 2 milhões este ano. A PUC Minas quer unir startups que já experimentaram programas de incubação e aceleração a grandes empresas, promovendo inovação de impacto, que leve soluções para problemas da sociedade.